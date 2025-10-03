想定を超える豪雨が各地で相次ぎ、地下にある駐車場や店舗などの浸水リスクが高まっている。

豪雨への備えは十分か、各自で点検を進め、対策を講じねばならない。

三重県四日市市で９月１２日夜、記録的な大雨が降り、国土交通省と、市出資の管理会社が整備した地下駐車場が浸水被害を受けた。地下２階が水没したほか、地下１階が高さ１メートルまで水につかり、車２７４台が水浸しになった。

水没した車の運び出しが難航しているうえ、今後補償をどうするかという問題も残っている。

間一髪で脱出した車のドライブレコーダーには、地下に急激に水が流れ込む様子が映っていた。もし運転者が取り残されていたら、命にかかわった可能性もある。水害の怖さを改めて認識させる事態だったと言えよう。

車の出入り口３か所には、電動式の止水板があったが、２か所が故障中で、残る１か所も浸水で操作できなかったという。排水ポンプは停電で稼働しなかった。

問題なのは、国交省も管理会社も止水板の故障を４年前に把握しながら、修理していなかったことだ。どちらが修理費を負担するか決まらなかったためだという。

国交省は、今回の対応を検証する委員会を設けた。原因を究明し、再発防止に努めてほしい。

どの地域でも、駅周辺には地下街や地下駐車場がある。施設管理者は、浸水リスクを点検し、止水板や土のうの整備、漏電対策などを進めることが重要だ。

気象庁によると、１時間あたりの降水量が８０ミリ以上という猛烈な雨の発生頻度が、１９８０年代に比べて倍増しているという。

近年は、雨水が排水施設の処理能力を超えて地上にあふれる「内水氾濫」も頻発している。従来通りの豪雨対策では対処しきれないと認識する必要がある。

東京都は９月、気候変動に対応するため、地下空間の浸水対策指針を１７年ぶりに改定した。豪雨の際、地下街で関係機関がどのように行動するかを時系列的に定め、避難訓練の実施を求めている。

地下にいると、地上の様子がわかりづらく、避難経路も限られる。浸水すると、水圧でドアが開かなくなる恐れもある。地下特有の事情を想定することが大事だ。

水害から身を守るには「自助」の意識が欠かせない。大雨の時には地下に逃げ込まない、気象情報に留意し、異変があったら地下から離れる、といった行動を忘れないようにしたい。