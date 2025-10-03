米連邦政府の予算が１日に失効し、政府機関の一部が閉鎖された。

第２次トランプ政権が発足して以降、与野党の対立は最も激しい局面を迎えている。閉鎖が長期化すれば悪影響は深刻だ。政治の分極化の深まりを憂慮する。

政府閉鎖は、過去最長の３５日間に及んだ第１次トランプ政権下の２０１８年１２月〜１９年１月以来、約７年ぶりとなる。７５万人の連邦職員が自宅待機になるという。

米軍の任務や国境管理、税関など、緊急性が高いサービスは継続されるものの、多くの公共サービスが中断される。国立公園や博物館などの閉鎖も見込まれる。

米国の経済や政策に、混乱をもたらすのは避けられない。

米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）が金融政策を決定する際に重視する雇用統計は、９月分の公表が３日に予定されている。

職員の一時帰休などにより公表が遅れれば、利下げの判断を適切に行うことが難しくなり、世界の金融市場にも混乱が及びかねない。与野党は悪影響が広がらないよう打開策を探るべきだ。

政府閉鎖の最大の要因は、医療保険関連の制度を巡って、妥協策がまとまらなかったためだ。

野党・民主党は年末に期限を迎える医療保険補助の延長や、低所得者向け医療制度「メディケイド」の削減撤回を求めたが、共和党が受け入れなかった。

調整役となるべきトランプ大統領が対立を煽（あお）る言動を続けていることも混乱を増幅させている。

民主党上院トップの発言内容を生成ＡＩ（人工知能）で改ざんした動画をＳＮＳに投稿し、閉鎖の責任を民主党側に押しつけようとした。常軌を逸した振る舞いと言わざるを得ない。

トランプ政権は、連邦職員を大量解雇する意向を示すほか、民主党が優勢な州に対する巨額の環境関連事業費を打ち切るとも宣言した。圧力の強化で譲歩を迫れば、分断は深まるばかりだ。

米国の高関税政策は、他国からの信頼を大きく傷つけた。連邦予算の扱いを巡る、内政の混乱が長期化すれば、さらなる打撃となるのは避けられまい。

来年１１月の中間選挙を見据え、民主党側にも安易な妥協はできないという事情はあろう。上院で、当面の資金を手当てする「つなぎ予算案」すら再否決した。

国民皆保険がない米国では、低所得者向けの医療関連の支援は命綱だ。国民の目線に立ち、与野党が話し合っていく必要がある。