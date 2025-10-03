今秋ドラフトの目玉の創価大・立石正広内野手（21）が2日、八王子市内の同大グラウンドで巨人、楽天と面談を行った。

既にNPB10球団以上が面談を行っている右打ちのスラッガーについて、巨人・大場豊千スカウトは「（競合しても獲りに行く）価値のある選手で間違いない。走攻守三拍子そろっていて、大学No・1」と改めて高く評価。大学通算15本塁打のパンチ力に加えて、二塁、三塁の複数ポジションをこなせる世代最強スラッガーへの評価は高く、ドラフトでの競合は必至となっている。

巨人は岡本が昨オフの契約更改後、将来的なメジャー挑戦への希望を公言。右の長距離砲は補強ポイントになっている。大場スカウトは「右の長距離砲はどこの球団も欲しい。今年からセカンドを守っているが、スローイングも安定しているからサードでもプレーできる。将来的には岡本和真、鈴木誠也（カブス）のような選手になるんじゃないかな」とした。

立石にとっても巨人は思い入れのある球団の一つ。幼少期から長野に憧れ、地元の山口から上京した際は、東京ドームでグッズも購入した。「小さい頃は長野選手が打ち取られると、悔しかったし、打ったときはかっこよかった」と笑った。運命のドラフト会議は10月23日。世代最強スラッガーを巡る争奪戦に注目が集まる。（小林 伊織）