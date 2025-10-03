海上自衛隊横須賀基地では先日、「ちょうかい」の乗組員らがトマホーク模擬弾の搭載訓練を行った/ JMSDF

ソウル（ＣＮＮ） 海上自衛隊のイージス艦「ちょうかい」がトマホーク巡航ミサイルを搭載するため、米国へ向かっている。中国や北朝鮮のような競合国が戦力を増強する中、米国やアジアの同盟国は火力強化を進めており、その最新の動きとなる。

米国への派遣期間は１年間。期間中、トマホーク発射を可能にする改修や乗員の訓練を受ける見通しだ。トマホークは軌道を修正可能な巡航ミサイルで、射程はおよそ１６００キロに上る。

これにより、中国や北朝鮮の奥深くに位置する目標が「ちょうかい」の射程圏内に入ることになる。

日本は２０２４年初め、地域的脅威への対抗を目的とした日本政府の防衛費増額計画の一環として、トマホーク４００発を取得することで米国と合意した。中谷元・防衛相は現在の状況について、第２次世界大戦後で「最も厳しく複雑な安全保障環境」と形容している。

防衛省が７月に公表した年次防衛白書では、中国の軍事活動が日本にとって「最大の戦略的課題」を突きつけていると指摘した。

中谷氏はこの白書の紹介に当たり、中国政府は軍事力を「急速に強化」し、地域内での活動を「活発化」させていると述べ、特に尖閣諸島に言及した。尖閣諸島は東シナ海に浮かぶ島嶼（とうしょ）で、日本政府が実効支配しているが、北京も「釣魚島」と呼称して領有権を主張している。

中国は９月３日に北京で実施した軍事パレードで、対艦ミサイルを含むそうした新たな能力の一部を誇示した。

この日、観覧席には中国の習近平（シーチンピン）国家主席とともに北朝鮮の金正恩（キムジョンウン）総書記、ロシアのプーチン大統領の姿もあった。

防衛省は「ちょうかい」の米国派遣を発表する際、自衛隊は「我が国への侵攻部隊を早期・遠方で阻止・排除するため、スタンド・オフ防衛能力を強化することとしている」と説明した。

日本政府はここでトマホークの「防衛能力」に言及しているが、トマホーク・ミサイルは攻撃兵器と見なされるものだ。

実際、米海軍のファクトシートではトマホークについて「縦深地上攻撃に使用される」と記載している。正式名称は「トマホーク・ランド・アタック・ミサイル（ＴＬＡＭ）」となる。

日本が２３年にトマホーク購入を打診した際、中国はこの動きに反発。自衛隊の専守防衛を旨とする第２次世界大戦後の「平和憲法」に日本政府が違反していると非難した。

中国外務省の毛寧報道官は当時、「米国と日本による動きは軍拡競争の勢いを加速させ、地域の平和と安定に影響を与え、世界の戦略的均衡と安定を著しく乱し、国際秩序を損なうものだ」と述べていた。

トマホークは米国の兵器の中でも有数の実績を持つ。

製造元のレイセオンによれば、「厳重に防御された空域でも、約１６００キロ離れた位置から目標を正確に攻撃できる」とされる。

トマホークは水上艦だけでなく、潜水艦や陸上プラットフォームから発射できる。

レイセオンによれば、これまでに戦闘で使われた回数は優に２０００回を超える。６月には、米国によるイラン核施設攻撃に潜水艦発射型のトマホークが投入された。

防衛省は声明で、実射試験を含むプロセスを経て、来夏までに「実際の任務」に従事できるようにチョウカイを整備する計画だとしている。

先日にはそのプロセスの第１段階が実施され、「ちょうかい」は垂直発射セルにトマホーク模擬弾を搭載する訓練を行った。

全長約１６１メートル、排水量約９５００トンのチョウカイは垂直発射セル９０基を備えており、地対空ミサイルや弾道弾迎撃ミサイル、防空ミサイル、対潜ロケットの発射にも使用できる。

その規模と兵装は、米海軍のアーレイ・バーク級駆逐艦に近い。