「JINS 360°」を手に「苦労したけど、楽しい仕事でした」と話すジンズの江藤健さん

眼鏡フレームのフロント部分とテンプル（つる）をつなぐヒンジを独自開発し、上下左右に可動域を広げた。誤って踏みつけたり、幼児がいたずらしたりしても壊れにくい。

2025年4月の発売後、国内では計画比10％増、香港や台湾などアジア圏では30％増の売れ行きとなっている眼鏡「JINS 360°（ジンズサンロクマル）」を開発したジンズの江藤健（えとう・けん）さんにヒットのヒントを聞いた。（共同通信＝浜谷栄彦記者）

「ヒンジの構造が複雑なので、小型化するのに苦労した」。3年の開発期間を経てようやく量産化に成功し、胸をなで下ろした。プレス機を使った実証実験で眼鏡が壊れないのを見て「売れることを確信した」と話す。レンズ代込みで1万2900円（2025年9月時点）。フレームに軽量樹脂素材を使い、軽やかなかけ心地にした。

開発のきっかけは、デザイナーが、身体に不自由がある人でも片手で簡単にかけ外しができるように柔軟な構造の眼鏡を発案したこと。研究を進めるうちに、可動域の広さが衝撃を逃がす効果に気づき、壊れにくい眼鏡へと発展した。

中国の大学を卒業後、2002年に来日。大阪府の工作機械メーカーなどで働き、11年に日本国籍を取得した。2019年にジンズに入社。前職時代から品質管理に長く携わった経験を買われ、今回の開発チームの中心メンバーに選ばれた。

ジンズを転職先に選んだ理由は「前向きな雰囲気に加えて業績が好調だったから」。江藤さんは中国江蘇省出身、46歳。