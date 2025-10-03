一昨年7月から病気で療養し、昨年8月末にフジテレビを退社した元アナウンサーの渡邊渚（28）が3日までにインスタグラムを更新。新連載を開始すると発表した。

「新連載『こころをほどく』スタート」と前置きした上で「ヨガジャーナルさんで、新たにエッセイの連載を始めることになりました」と書き出した。

「療養中、ヨガジャーナルさんの記事を読んでたくさん励まされていたので、そこで連載を書けるのは本当に嬉しいです」と感謝。その上で「ここでは心身の揺れ動くさまをありのままの言葉で綴っていきます。初回は、私が思いを綴る理由や精神疾患について書きました」と記述。最後に「一部を切り取るのではなく、全ての文章を読んでいただきたいです」と締めくくった。

慶大卒の渡邊は20年にフジテレビに入社。23年7月から体調不良で療養。病名は公表していなかったが、昨年10月1日の投稿で「PTSD」（心的外傷後ストレス障害）を患っていたことを公表。1月末には初フォトエッセー「透明を満たす」を出版。初写真集「水平線」では水着姿や下着姿に挑戦。9月1日には完全未公開カット160ページのデジタル写真集「Re:水平線」をリリース。Lighthouseは入会金が500円（税込）、月額費が1500円（税込）。

今月23日には2種類の来年度のカレンダー発売を告知。壁かけカレンダー（税抜き4500円）と卓上カレンダー（税抜き3000円）を今月21日まで販売する。