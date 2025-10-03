¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡¦INI¡¦FANTASTICS¡¢±Ç²è¡Ö¥í¥Þ¥¥é¡×Í½¹ð±ÇÁü¤Ç¥È¥ê¥×¥ë¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°½é²ò¶Ø ¹â¶¶¤Ò¤«¤ë¡¦¿¹¹áÀ¡¤éÄÉ²Ã¥¥ã¥¹¥È¤â¸ø³«
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/10/03¡Û¾åÇòÀÐË¨²Î¡¦¹â¶¶¶³Ê¿¡Ê¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡Ë¡¦ÌÚÂ¼ËïºÈ¡ÊINI¡Ë¡¦ÃæÅçñ¥ÂÀ¡ÊFANTASTICS¡Ë¤¬¥¯¥¢¥È¥í¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë±Ç²è¡Ø¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥¥é¡¼¡Ù¡Ê12·î12Æü¸ø³«¡Ë¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡¦INI¡¦FANTASTICS¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤¬¡¢ËÜºî¤Î¤¿¤á¤Ë½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¥È¥ê¥×¥ë¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¤È¡¢¤½¤Î3³Ú¶Ê¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿Í½¹ð±ÇÁü¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿ÄÉ²Ã¥¥ã¥¹¥È¤âÈ¯É½¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÈÎø°¦¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ö¤ÃÈô¤Ð¤·¥³¥á¥Ç¥£¡ÉºÌ¤ëÃËÀ¥°¥ë3ÁÈ¤Î¼çÂê²Î
6·î¤ÎÆÃÊó±ÇÁü²ò¶Ø»þ¤Ë¤âÂç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡¢¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡¢INI¡¢FANTASTICS¤¬¼ê³Ý¤±¤ëËÜºî¤Î¥È¥ê¥×¥ë¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿ºÇ¿·Í½¹ð±ÇÁü¤¬²ò¶Ø¡£±Ç²è»Ë¾å½é¤Î¥È¥ê¥×¥ë¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¤È¤·¤Æ¡¢¼ç±é¥¥ã¥¹¥È¤¬½êÂ°¤¹¤ë3¥°¥ë¡¼¥×¤½¤ì¤¾¤ì¤«¤é¿·µ¬¤Ç½ñ¤²¼¤í¤µ¤ì¤¿³Ú¶Ê¤â¡¢ËÜ±ÇÁü¤Ë¤Æ½é²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤¬ËÜºî¤Î¤¿¤á¤Ë½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥ß¥é¥¯¥ë¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¡ÖNever Romantic¡×¡£³Ú¶Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹â¶¶¤Ï¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥ï¥¤¥ï¥¤À¹¤ê¾å¤¬¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤È¤·¤Æ¤â¤¹¤´¤¯¿·Á¯¤Ç¡¢¤Þ¤¿Â¾¤Î2¥°¥ë¡¼¥×¤µ¤ó¤È¤Ï°ã¤¦¡¢ÀµÈ¿ÂÐ¤Î¶ÊÄ´¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£Â³¤¤¤ÆINI¤¬½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¢¥ª¥Ï¥ë¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¡ÖTrue Love¡×¡£³Ú¶Ê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÚÂ¼¤Ï¡¢¡ÖËÍ¤¿¤Á¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢ÉáÃÊ·ã¤·¤á¤ËÍÙ¤ë¥À¥ó¥¹¶Ê¤¬Â¿¤¤¤±¤É¡¢º£²ó¤Ï±Ç²è¤Î¥·¡¼¥ó¤Ë¹ç¤Ã¤¿¡¢¤¹¤´¤¯µ¤»ý¤Á¤¬¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ê³Ú¶Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ËÍ¼«¿È¤â¤¹¤´¤¯Âç¹¥¤¤Ê¶Ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£ºÇ¸å¤Ë¡¢FANTASTICS¤¬½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¥å¥ó¥é¥Ö¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¡Ö¤º¤Ã¤È¤º¤Ã¤È¡×¡£³Ú¶Ê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃæÅç¤Ï¡ÖÂ¾¤Î2¥°¥ë¡¼¥×¤Î³Ú¶Ê¤¬¥¢¥Ã¥×¥Æ¥ó¥Ý¤Ê¶ÊÄ´¤ÎÃæ¡¢FANTASTICS¤Î³Ú¶Ê¤Ï¥Ð¥é¡¼¥ÉÄ´¤Ç¡¢±Ç²è¤Î¸åÈ¾¤Ç»×¤¤½Ð¤Î¥·¡¼¥ó¤È¶¦¤ËÎ®¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Ð¤Ë¤¤¤ë¿Í¤ØÁ÷¤ë¥é¥Ö¥½¥ó¥°¤Î¤è¤¦¤Ê¶Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò´ó¤»¤¿¡£¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°3¶Ê¤È¤â¤¬¡¢·àÃæ¤òºÌ¤ë¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê³Ú¶Ê¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢º£²ó²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿Í½¹ð±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢Îø°¦¥¥ã¥ó¥»¥ë³¦·¨¤ÎÀ±Ìî°É»Ò¡Ê¾åÇòÀÐ¡Ë¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¤¿¡¢°É»Ò¤ËÎø¤ò¤µ¤»¤¿¤¤ËâË¡»È¤¤¡¦¥ê¥ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ°É»Ò¤Ë½±¤¤³Ý¤«¤ëÌµ¿ô¤Î¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥È¥é¥Ã¥×¤¿¤Á¤È°É»Ò¤Î¹¶ËÉ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£°É»Ò¤Î¸µ¤Ë¡¢¥¯¡¼¥ë¤ÊÅ¾¹»À¸¡¦¹á·î»Ê¡Ê¹â¶¶¡Ë¡¢Å·Á³¤ÊÍÄÆëÀ÷¡¦Â®¿å½ãÂÀ¡ÊÌÚÂ¼¡Ë¡¢À¤´ÖÃÎ¤é¤º¤Î¸æÁâ»Ê¡¦¾®¶â°æÀ»¡ÊÃæÅç¡Ë¡¢¤½¤·¤ÆÀèÆü²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿Ææ¤ÎÊ¼»Î¡ÊçÐÆá¾ë¾©¡Ë¡¢Ææ¤ÎSAT¡ÊÆ£¸¶¾æ°ìÏº¡Ë¡¢Ææ¤ÎÅá·õ¡Êº´Æ£Âç¼ù¡Ë¡£¤µ¤é¤Ë¤ÏÆæ¤ÎÉÂ¼åÃË»Ò¡¢¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¥×ÃË»Ò¡¢½¨ºÍÃË»Ò¡¢¼«Å¾¼ÖÃË»Ò¡¢ÉÔÎÉÃË»Ò¡¢ÂçÀµµÍ¶ßÃË»Ò¡¢¾®³ØÀ¸ÃµÄå¤Þ¤Ç¸½¤ì¡©¤½¤·¤Æ¤Þ¤µ¤«¤Î¡ÖÎáÏÂ¤Î¥Ë¥å¡¼¥Ò¥í¥¤¥ó¡×¤¬ÃÂÀ¸¡£²Ì¤¿¤·¤Æ°É»Ò¤Ï¡¢½±Íè¤¹¤ëÌµ¿ô¤Î¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥È¥é¥Ã¥×¤ò¤Ö¤ÃÈô¤Ð¤·¡¢Âç¹¥¤¤Ê¥²¡¼¥à¡¦¥Á¥ç¥³¡¦Ç¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿Ê¿²º¤ÊÆü¾ï¤ò¼è¤êÌá¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£ÅÜÅó¤ÎÅ¸³«¤Ë1ÉÃ¤¿¤ê¤È¤âÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡¢¾ðÊóÎÌ¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤ë±ÇÁü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇçÐÆá¾ë¡¢Æ£¸¶¡¢º´Æ£¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤Ê¤ë¡È¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯ÃË»Ò¡É¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤¬¡¢ËÜºî¤òºÌ¤ëÄÉ²Ã¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢¾åÇòÀÐË¨²Î±é¤¸¤ëÀ±Ìî°É»Ò¤ËÀäÂÐÎø¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤ËâË¡»È¤¤¡¦ÉúÌÚ¥ê¥êÌò¤Ë¹â¶¶¤Ò¤«¤ë¡Ê¢¨¡Ö¹â¡×¤ÏÀµ¼°¤Ë¤Ï¡Ö¤Ï¤·¤´¤À¤«¡×¡Ë¡¢ËâË¡»È¤¤¡¦¥ê¥ê¤ÎÀ¼Í¥¤òÌ³¤á¤ë°ËÆ£½Ó²ð¡Ê¥ª¥º¥ï¥ë¥É¡Ë¡¢°É»Ò¤ÎÍ§¿Í¡¦¹âÊ÷ºéÉ±Ìò¤Ë¾åºä¼ùÎ¤¡¢Ææ¤Î½÷¡¦´ßÍ¥²ÖºÚÌò¤Ë¿¹¹áÀ¡¡¢°É»Ò¤Î¥¯¥é¥¹¤Îºã¤¨¤Ê¤¤Ã´Ç¤Ìò¤ËËÜÂ¿ÎÏ¡¢°É»Ò¤Î¥Ð¥¤¥ÈÀè¤Î¥Ð¥¤¥È¥ê¡¼¥À¡¼¡¦¥³¥ó¥Ó¥ËÂôÅÄÌò¤ËÆ£Æ²Æü¸þ¡¢ËÜºî¤Î¸ì¤ê¤ÈËâË¡³¦¤Î¼ç¿³¤ÎÀ¼Í¥¤òÌ³¤á¤ëÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº¡¢°É»Ò¤ËÇ÷¤ê¤¯¤ë¿·¤¿¤Ê¡È¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯ÃË»Ò¡É¤È¤·¤Æ¡¢Ææ¤Î½¨ºÍÃË»ÒÌò¤ËÆâÆ£½¨°ìÏº¡¢Ææ¤Î¼«Å¾¼ÖÃË»ÒÌò¤ËËÅÄÍµÂç¡¢¾®¶â°æÀ»¤Î¼¹»ö¡¦ÅÚ²°Ìò¤ËÃÝºâµ±Ç·½õ¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¡È¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯ÃË»Ò¡É¤¬½¸·ë¤·¤¿¥Ï¥Á¥ã¥á¥Á¥ã´¶ËþºÜ¤Ê¿·¥Ý¥¹¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â²ò¶Ø¡£º£²ó²ò¶Ø¤·¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¤Ï¡Ö¤«¤«¤Ã¤Æ¤³¤¤¤è¡¢ÆüËÜ¤ÎÎø°¦¡Ê¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¥³¥Ô¡¼¤ò·Ç¤²¤¿°É»Ò¤Ë¡È¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯ÃË»Ò¡É¤¿¤Á¤¬½±¤¤³Ý¤«¤ë»Ñ¤¬É½¸½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Á°ÂåÌ¤Ê¹¤ÎÎø°¦¡Ê¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¡Ë¤Ö¤ÃÈô¤Ð¤·¥³¥á¥Ç¥£¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¡£²Ì¤¿¤·¤Æ°É»Ò¤Ï¡¢½±Íè¤¹¤ë¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ò¤Ö¤ÃÈô¤Ð¤·¡¢Ê¿²º¤ÊÊë¤é¤·¤ò¼è¤êÌá¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£
¸¶ºî¤Ï¡¢2018Ç¯¡ÖLINE¥Þ¥ó¥¬ ¥¤¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¡×¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¡¢¡ÖÂè1²óLINE¥Þ¥ó¥¬Âç¾Þ¡×¤Ç¶ä¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£¤½¤Î¸å¡¢·ÇºÜÇÞÂÎ¤ò¡Ö¥¸¥ã¥ó¥×+¡×¤Ë°Ü¤¹¤È¡¢¡ÖÂè2²ó¥¸¥ã¥ó¥×½Ä¥¹¥¯¥í¡¼¥ëÌ¡²è¾Þ¡×¤Ë¤ÆÂç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿É´À¤ÅÏ»á¤ÎÆ±Ì¾¥Þ¥ó¥¬¡£2022Ç¯¤Ë¤ÏNetflix¤Ë¤Æ¡¢Á´À¤³¦ÇÛ¿®¤Ç¥¢¥Ë¥á²½¤â¤¹¤ë¤Ê¤É¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¡£ÀäÂÐ¤ËÎø°¦¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤JK¤Ë¡¢¿Í´Ö¤ÎÎø°¦¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÎÈ¤Ë¤¹¤ëËâË¡»È¤¤¤¬¼¡¡¹¤ÈÎø°¦¥È¥é¥Ã¥×¤ò»Å³Ý¤±¡¢Îø¤ËÍî¤Á¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤Î¶»¥¥å¥óÅ¸³«¤ò¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó¤¬¤Ö¤ÃÈô¤Ð¤·Â³¤±¤ë¤È¤¤¤¦Á°ÂåÌ¤Ê¹¤Î¡ÈÎø°¦¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ö¤ÃÈô¤Ð¤·¥³¥á¥Ç¥£¡É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Îø°¦¤Ë¤Þ¤ë¤Ç¶½Ì£¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¤¢¤ëÆü¶¯À©Åª¤Ë¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÊÅ¸³«¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë½÷»Ò¹âÀ¸¡¦À±Ìî°É»Ò¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¾åÇòÀÐ¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ó¤Ê°É»Ò¤ÈµÞÀÜ¶á¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë3¿Í¤ÎÃË»Ò¤ò¡¢¹â¶¶¡¢ÌÚÂ¼¡¢ÃæÅç¤¬±é¤¸¡¢¥¯¥¢¥È¥í¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡£ËÜºî¤Î¥á¥¬¥Û¥ó¤ò¤È¤ë¤Î¤Ï¡Ø¥Ò¥í¥¤¥ó¼º³Ê¡Ù¡Ê2015Ç¯¡Ë¡¢¡ØÅÒ¥±¥°¥ë¥¤¡Ù¡Ê2019Ç¯¡¦2021Ç¯¡Ë¡¢±Ç²è¡Ø¤ª¤½¾¾¤µ¤ó¡Ù¡Ê2022Ç¯¡Ë¡¢¡ØÅìµþ¥ê¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡Ù¡Ê2021Ç¯¡¦2023Ç¯¡Ë¤Ê¤É¡¢¿ô¡¹¤ÎÌ¡²è¸¶ºî¤ò¥Ò¥Ã¥È¤ËÆ³¤¤¤Æ¤¤¿±ÑÊÙ´ÆÆÄ¡£´ÆÆÄ¼«¤é¼Â¼Ì²½¤òÇ®Ë¾¤·¤¿ËÜºî¤Ë¡¢¾²¥É¥ó¡¢ÊÉ¥É¥ó¡¢É¨Ëí¤Ê¤É¤Î¾¯½÷Ì¡²è¤¢¤ë¤¢¤ë¤ä¡¢¿ô¡¹¤ÎÌ¾ºî¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò»×¤ï¤»¤ë¡È¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¡ÉÍ×ÁÇ¤òÂçÎÌÅêÆþ¤·¡¢¸¶ºî°Ê¾å¤Ë¤Ö¤ÃÈô¤ó¤À¥³¥á¥Ç¥£¤Ë»Å¾å¤²¤é¤ì¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡±Ç²è¡Ö¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥¥é¡¼¡×¥È¥ê¥×¥ë¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°²ò¶Ø
¢¡¹â¶¶¤Ò¤«¤ë¡¦¿¹¹áÀ¡¤éÄÉ²Ã¥¥ã¥¹¥È¤â¸ø³«
¤Þ¤¿¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇçÐÆá¾ë¡¢Æ£¸¶¡¢º´Æ£¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤Ê¤ë¡È¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯ÃË»Ò¡É¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤¬¡¢ËÜºî¤òºÌ¤ëÄÉ²Ã¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢¾åÇòÀÐË¨²Î±é¤¸¤ëÀ±Ìî°É»Ò¤ËÀäÂÐÎø¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤ËâË¡»È¤¤¡¦ÉúÌÚ¥ê¥êÌò¤Ë¹â¶¶¤Ò¤«¤ë¡Ê¢¨¡Ö¹â¡×¤ÏÀµ¼°¤Ë¤Ï¡Ö¤Ï¤·¤´¤À¤«¡×¡Ë¡¢ËâË¡»È¤¤¡¦¥ê¥ê¤ÎÀ¼Í¥¤òÌ³¤á¤ë°ËÆ£½Ó²ð¡Ê¥ª¥º¥ï¥ë¥É¡Ë¡¢°É»Ò¤ÎÍ§¿Í¡¦¹âÊ÷ºéÉ±Ìò¤Ë¾åºä¼ùÎ¤¡¢Ææ¤Î½÷¡¦´ßÍ¥²ÖºÚÌò¤Ë¿¹¹áÀ¡¡¢°É»Ò¤Î¥¯¥é¥¹¤Îºã¤¨¤Ê¤¤Ã´Ç¤Ìò¤ËËÜÂ¿ÎÏ¡¢°É»Ò¤Î¥Ð¥¤¥ÈÀè¤Î¥Ð¥¤¥È¥ê¡¼¥À¡¼¡¦¥³¥ó¥Ó¥ËÂôÅÄÌò¤ËÆ£Æ²Æü¸þ¡¢ËÜºî¤Î¸ì¤ê¤ÈËâË¡³¦¤Î¼ç¿³¤ÎÀ¼Í¥¤òÌ³¤á¤ëÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº¡¢°É»Ò¤ËÇ÷¤ê¤¯¤ë¿·¤¿¤Ê¡È¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯ÃË»Ò¡É¤È¤·¤Æ¡¢Ææ¤Î½¨ºÍÃË»ÒÌò¤ËÆâÆ£½¨°ìÏº¡¢Ææ¤Î¼«Å¾¼ÖÃË»ÒÌò¤ËËÅÄÍµÂç¡¢¾®¶â°æÀ»¤Î¼¹»ö¡¦ÅÚ²°Ìò¤ËÃÝºâµ±Ç·½õ¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¢¡¾åÇòÀÐË¨²Î¡ß¹â¶¶¶³Ê¿¡ßÌÚÂ¼ËïºÈ¡ßÃæÅçñ¥ÂÀ¡Ö¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥¥é¡¼¡×
