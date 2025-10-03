40・50代が【UNIQLO：C】で狙いたい！ おしゃれさん絶賛♡「羽織りアイテム」

40・50代の大人女性にぴったりの「羽織りアイテム」が【UNIQLO：C（ユニクロ シー）】から登場しているとの情報をゲット。さっと羽織るだけで着こなしをまとめてくれて、体型カバーやきちんと感の演出も叶いそうな優秀アイテムは、多くのおしゃれさんから絶賛されているとの噂。そのなかから、今回はシンプルながらも洗練されたデザインが魅力のアイテムを紹介します。

大人の毎日に寄り添うクラシックジャケット

【UNIQLO：C】「ダブルテーラードジャケット」\9,900（税込）

きちんと感が際立つ大人のための羽織りアイテム。 肩パッド入りの本格派シルエットとすっきりとした細身のラインがスマートな印象です。ダブルブレストデザインが演出するクラシックな雰囲気がシャレ見えのポイントかも。シンプルなデザインだから、パンツと合わせてシャープに、スカートと合わせて女性らしくと幅広いコーデで活躍してくれるはず。上品さと実用性のバランスが絶妙で、大人世代のおしゃれさんにぜひおすすめしたい一着です。

洗練セットアップ風コーデ

ダブルテーラードジャケットを主役にした、洗練された大人コーデ。ジャケットのかっちり感をベースに、シンプルなノーカラートップスを合わせて清潔感を演出しています。同系色のフレアパンツでセットアップ風にまとめれば、すっきりとした縦のラインがより強調され、スタイルアップも期待できそうな仕上がりに。足元のリボンパンプスと明るめのバッグがアクセントとなり、程よい緩さをプラス。着こなし次第でビジネスにもカジュアルにも活きる、大人の余裕を感じさせるコーデです。

ふわふわフリースで秋冬を攻略

【UNIQLO：C】「パフテックジャケット」\12,900（税込）

ボリュームのあるふわふわの襟元とふっくらとしたシルエットが一気にシーズンムードを高めてくれるジャケット。羽織るだけで抜け感が出て、大人のこなれ感を演出できそう。高機能中綿を使用した生地や袖の内側にあるリブで寒さ対策もばっちり。フリース襟は取り外しOKで、カジュアルさを抑えてすっきりとした着こなしにチェンジできるのも嬉しいポイント。今年の秋冬コーデのアップデートを狙うなら、ぜひ早めにチェックしてみて。

ボリュームジャケットで引き立つ美バランス

ふんわりとしたボリュームシルエットのジャケットにショート丈スカートを合わせてバランスを取ることで、スタイルアップ効果が期待できそうなメリハリコーデ。インフルエンサーの@shocogram__さんも「オーバーサイズに着るのがかわいい」とおすすめしています。足元はロングブーツでキリッと引き締め、甘辛MIXテイストに。ショルダーバッグや大ぶりのアクセサリーもプラスすれば、シンプルながらも存在感のある大人の秋冬スタイルが完成です。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事ではユニクロ、@ayakonbubu様、@shocogram__様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：タニメグミ