ポストシーズン

米大リーグもいよいよポストシーズンに突入。ドジャースは1日（日本時間2日）に本拠地でレッズと対戦。2連勝して地区シリーズ進出を決めた。前日には、「1番・DH」で出場の大谷翔平投手が初戦でいきなり2本塁打を放つなど衝撃を与えた。この試合を現地観戦していた芸能界の大御所に、ネット上で注目が集まった。

9月30日（同10月1日）のワイルドカードシリーズ第1戦。ドジャースタジアムを訪れていたのは落語家の笑福亭鶴瓶だった。インスタグラムで「ドジャーススタジアムに来ています」と試合前から報告。グラウンドをバックに笑顔で写真に納まっていた。

この試合で大谷は2本塁打の大活躍。鶴瓶も「凄い大谷二本のホームランどない！あと1本出るか！」と興奮気味に投稿した。コメント欄には「師匠､ごっう〜ぅええ試合観ましたなぁ」「師匠、めっちゃ羨ましいです!!」「すごいタイミングですやん」「さすが師匠、強運」などと書き込まれ、X上でも「え？鶴瓶さんいたの？？」「鶴瓶さん今日ドジャスタに観戦来てるんだ」と話題になっていた。



