右脇腹痛で離脱していた巨人の吉川尚輝内野手（３０）が４日から１軍に合流することが２日、分かった。６、７日に社会人チームとの練習試合（東京Ｄ）で実戦復帰する見通しだ。１軍首脳陣の最終チェックを経て、万全なら１１日から始まる２位・ＤｅＮＡとのクライマックスシリーズ（ＣＳ）第１ステージ（横浜）でメンバー入りへの道が開ける。昨季は故障で出場できなかったＣＳで、“下克上日本一”を目指すチームの力になる。

待望の１軍合流へ、準備は整った。吉川はＧ球場の３軍練習に参加し、離脱後２度目となる屋外フリー打撃。４０スイングで右中間最深部への“特大弾”を含む４本のサク越えを放つなど快音を連発した。「状態？ 見ての通りですよ」。力みのないスイングでフェンスを軽々と越えていく打球が、復活を雄弁に物語っていた。

右脇腹痛の影響で９月１４日に今季２度目の登録抹消。当初から守備と走塁の動作に支障はなく、万全なスイングを取り戻せるようリハビリを続けてきた。患部の状態と慎重に向き合い、同２１日にスローボールマシンで室内での打撃練習を再開。先週から練習の強度を上げ、スイングスピードや打球速度などの数値も離脱前と同水準まで戻っている。

順調な回復を受け、休養明けの４日から１軍再合流が決定。練習試合として行われる６日のスバル戦、７日のヤマハ戦（ともに東京Ｄ）で実戦復帰する予定となった。９月１０日の広島戦（東京Ｄ）以来、約１か月ぶりの試合で万全を示せば、１１日に開幕するＤｅＮＡとのＣＳ第１ステージへの出場がはっきり視界に入ってくる。

９、１０月にチーム打率２割８分２厘、１試合平均３・９得点と打線の状態は上向き。鉄壁の二塁守備はもちろん、離脱までの７試合で“恐怖の８番”として機能した背番号２が戦列に戻れば、打線の破壊力が増すことは間違いない。

昨季は９月に左肋骨（ろっこつ）を骨折。ＣＳ最終Ｓの第４戦からベンチ入りも出場はかなわず、チームは３勝４敗で惜しくも敗退した。リーグ優勝にベストナイン、ゴールデン・グラブ賞を受賞した充実のシーズンとなっても「やっぱり最後、日本シリーズで勝って１年を終わりたいと思いました」。昨年、苦杯をなめたＤｅＮＡとのＣＳは、個人としても２年越しの悔しさを晴らす舞台になる。

この日はグラウンドでの練習を終えると、仕上げに球場脇で坂道ダッシュを５本。大粒の汗を流しながら、１軍合流へ最終ステップを踏んだ。その後は即席サイン会で５０人超のファンへ丁寧にペンを走らせた。ポストシーズンに向けて「一生懸命、頑張りますよ」。３位からの下克上日本一を目指す阿部巨人に、頼もしい男が帰ってくる。

◆吉川の経過

▽７月３１日 腰痛で今季初の登録抹消。

▽８月７日 室内で打撃練習を再開。

▽同１７日 イースタン・西武戦（Ｇタウン）に「３番・二塁」で実戦復帰。

▽同２２日 １軍に再昇格し、ＤｅＮＡ戦（東京Ｄ）で即「５番・二塁」で出場。６回に復帰後初安打となる右前打を放ち、一挙４得点の口火。

▽９月３日 ヤクルト戦（京セラＤ）で今季初８番に入り、３安打１打点。

▽同１４日 右脇腹痛で今季２度目の登録抹消。

▽同１６日 故障班に合流し、ノックなど軽めのメニュー。「いい状態で１軍に上がって貢献したい」

▽同２１日 スローボールマシンで打撃練習を再開。

▽同２６日 室内でフリー打撃を再開。「できることをやっていきたい」

▽同３０日 屋外フリー打撃再開。１６スイングでサク越え２本。「（患部は）痛くないです」