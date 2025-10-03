◆女子プロゴルフツアー 国内メジャー第３戦 日本女子オープン 第１日（２日、兵庫・チェリーヒルズＧＣ＝６６１６ヤード、パー７２）

１９歳ルーキーの中村心（ヤマエグループＨＤ）がプロ初のホールインワンを達成した。賞金３０万円を獲得した。

２番パー３（実測１９５ヤード）。中村は５ユーティリティーで放ったティーショットは、ピン手前に着弾するとワンバウンドでカップに吸い込まれた。「打ち下ろしのホールだったので、急にボールが消えて『あ！ 入ったんだ！』って思った。当たりも方向も悪くなかったけど、まさか入るとは思わなかった。ビックリした」。驚きの表情を浮かべた。

人生２度目のエースだ。小学２、３年生の時に１回だけ達成。「それはウッドで打って、手前からゴロゴロ転がって入った」と懐かしそうに振り返ったが、今回はメジャー仕様の難コースで成し遂げた。

「あのホールインワンで流れに乗ることができました」。前半で５つ伸ばし、最終１８番も残り９２ヤードの３打目を１メートルに寄せてバーディーで締めた。６７をマークし、首位と２打差の５位発進。「いいスタートが切れた」と声を弾ませた。

プロ１年目の今季は、４月の富士フイルム・スタジオアリス女子オープンでプレーオフで敗れて２位。悔し涙を流し「優勝が一気に目の前にきて、優勝っていう思いは強くなりました」と言う。

すでにプロテスト同期の入谷響（加賀電子）、荒木優奈（Ｓｋｙ）が初優勝。「同期の子たちにたくさん刺激をもらいつつ、『私にもいつかできるんじゃないかな』と思って頑張っています」。悔しさをバネに、メジャーで初優勝をつかむ。