◆ＪＥＲＡセ・リーグ 阪神６―２ヤクルト（２日・甲子園）

虎党の熱狂で聖地が揺れた。阪神・佐藤輝は放物線の行方を見つめ、両手を広げて快挙をかみしめた。４０本塁打、１００打点に王手を掛けて迎えた今季のレギュラーシーズン最終戦。待望の瞬間は４―１の５回１死二塁だ。昨季までの同僚・青柳の１４２キロ直球をフルスイングし、打球は右翼ポール際へ。１２球団一番乗りの４０号２ランだ。

「平常心を保とうと頑張っていましたけど（笑）。ホッとしています」。初回の先制左犠飛でシーズン１００打点に到達。阪神でプロ生活をスタートした選手に限れば、１９８５年の掛布雅之（スポーツ報知評論家）以来、４０年ぶりの４０本塁打＆１００打点を成し遂げた。「ここまでこられて周りの人に感謝したいです」と喜びをかみしめた。

尊敬してやまない今季限りで現役を引退する原口にも、感謝の思いを体現することができた。試合後の引退セレモニー。先輩が紡ぐ言葉に耳を傾け、後輩は目に涙を浮かべた。「やっぱりこうやって、ファンの皆さんに愛されて引退していくことが素晴らしいと思いますし、目指すべきことかなと思います」。魂を受け継いでいく決意を示した。

大台到達を後押しするため、打順を４番から１つ上の３番で起用した藤川監督は「ファンの方も喜ばしい一日になったんじゃないですか」と頬を緩めた。Ｖ奪還の今季を象徴するような本塁打、打点の２冠を確実にしている主砲の躍動で、８５勝５４敗４分けでフィニッシュ。１５日に始まるＣＳ最終ステージに向け、大きく弾みがつく一勝だった。（中野 雄太）

阪神・掛布雅之ＯＢ会長「４０本塁打＆１０２打点は優勝チームの４番打者として胸を張れる素晴らしい数字だ。技術的には踏み込む右足の使い方がうまくなり、腰をレベルに回転できるようなったのが大きい。昨季までは調子の波が激しかったが、三塁の守備力が向上したこともあり、一年を通じて精神的に落ち着いてプレーできていた。３９本と４０本とでは、打率２割９分９厘と３割ぐらいの差がある。ホームラン打者としての勲章で、今後の野球人生の大きな自信になるはず。今から来年の成績が楽しみだし、大切な年になる。この数字を土台にして、球史に残る強打者としてさらに成長してほしい。まだまだ伸びしろがある選手だ」