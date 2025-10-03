実写『ロマンティック・キラー』魔法使い役に高橋ひかる＆声はオズワルド伊藤俊介 内藤秀一郎、豊田裕大らも出演
俳優の上白石萌歌と、高橋恭平（なにわ男子）、木村柾哉（INI）、中島颯太（FANTASTICS）が主演する映画『ロマンティック・キラー』（12月12日公開）において、追加キャストとして高橋ひかる（※高＝はしごだか）、オズワルドの伊藤俊介（声）、竹財輝之助らの出演が決定した。
【動画】素敵！なにわ男子×INI×FANTASTICSトリプルテーマソングが公開
今作は百世渡（ももせ・わたる）による人気漫画を英勉監督の手により実写映画化。絶対に恋愛したくないJK（女子高生）に、人間の恋愛エネルギーを糧にする魔法使いが次々と恋愛トラップを仕掛けていくが――恋に落ちること間違いなしの胸キュン展開になびくどころか、ぶっ飛ばし続けるラブコメディ。
上白石演じる星野杏子に絶対恋してもらいたい魔法使い・伏木リリ役に高橋、魔法使い・リリの声を伊藤、杏子の友人・高峯咲姫役に上坂樹里、謎の女・岸優花菜役に森香澄、杏子のクラスの冴えない担任役に本多力、杏子のバイト先のバイトリーダー・コンビニ沢田役に藤堂日向、本作の語りと魔法界の主審の声として津田健次郎が起用。
杏子に迫りくる新たなロマンティック男子として、謎の秀才男子役に内藤秀一郎、謎の自転車男子役に豊田裕大、小金井聖の執事・土屋役に竹財らが決定した。
また、なにわ男子・INI・FANTASTICSのそれぞれのグループが今作のために書き下ろした史上初のトリプルテーマソングを使用した予告映像が解禁された。なにわ男子は「Never Romantic」、INIは「True Love」、FANTASTICSは「ずっとずっと」がそれぞれ使用されている。さらに、キャストが集合したハチャメチャ感満載の新ポスタービジュアルも公開。10月10日からはムビチケ前売券の発売も決定している。
■追加キャストコメント
▼高橋ひかる
立ちはだかるロマンティックをなぎ倒しにかかるヒロイン。
前代未聞すぎました！！
予測できないトンデモ展開の連続に、笑ったりドキドキしたり、、、。
年末にぴったりな心が明るくなる作品になっています。
それぞれ個性豊かな恋の刺客達。
あなたならどのロマンティックを選ぶでしょうか？
それとも選ばない???
いや、それはリリが許しませんね。
▼伊藤俊介（オズワルド）
お世話になってます！リリ役のオズワルド伊藤です！
ビジュアルだけ見たらあんなかわいらしい見た目の妖精にこんなおじさんの声が合うわけないと思っていたのですが、とても口が悪い妖精で助かりました！
キラキラした若者の中に妖精として参加させていただきき少しだけ青春をかじらせていただきました！
ドタバタ劇の中に少しだけまざっているロマンティックをぜひ見つけに来てください！
▼上坂樹里
高峯咲姫を演じさせていただきます。上坂樹里です。
「ロマンティック・キラー」に出演できること、とても嬉しく思っています！
撮影現場も常に笑いと温かさに包まれていて
その空気感が作品全体にもぎゅっと詰まっていると思います。
前代未聞のロマンティック旋風に巻き込まれる時間を、ぜひ劇場で体感してください！
▼森香澄
岸優花菜役を演じさせていただきました。森香澄です！
ええ、本当にぶっ飛ばしてます笑
次から次へとイケメンが降ってくる展開はカオス以外の何者でもありません。
王道、可愛い系、爽やか系だけでなく、イケメンと一括りに言ってもこんなにいろんなキャラクターが存在したんだ…とイケメンの奥深さに感動しました。
その中でも優花菜は誰よりもぶっ飛んでると思います笑
初めての役どころでしたが、英監督がどうやったら面白いか真剣にふざけてくださったおかげで、思いっきりに楽しんで演じることができました！
ぜひ、独特のスピード感を楽しんでいただけたらと思います!!
▼本多力
人が発する「大好き」っていう言葉がこんなにも気持ちを軽やかにしてくれるんだとびっくりしました。試写観たあと数年ぶりにスキップしてみた自分にもびっくりしたし、まだスキップできた自分にもびっくりしました。
久しぶりにご一緒した英監督は、やっぱり毎朝役者の所に話しに来てくれて、やっぱり自分はその時間が好きでした。
▼藤堂日向
今回お話をいただいた時、原作を知っていたので、まさか自分がロマキラの一部になれるとは！と胸躍りました。ロマンティックに振り回されるコンビニ沢田も楽しんでいただけたらうれしいです。
痛快、爽快、怒とうのロマンティック・キラーをお楽しみに！
▼内藤秀一郎
『ロマンティック・キラー』に秀才男子役で出演させていただきます。内藤秀一郎です！
いい意味でここ最近の映画、ドラマの中で1番顔が崩れてしまっているかもしれません！
ただただ笑えてスッキリする、見ていて清々しい気持ちにさせてくれる映画になってると思います！みなさんもぜひご覧ください
▼豊田裕大
ロマンティック・キラーに出演します。豊田裕大です。
今回は「自転車男子」を演じています。
自転車に乗ってます。
令和の新しい解釈の恋愛の考え方を感じる映画です。
笑顔になれて、ドキドキして、たくさんロマンティックが押し寄せてくる。
ぜひ、映画館でお楽しみください!!
▼竹財輝之助
聖様にお仕えした日々は恐悦至極にございました。
ロマキラチームの仲の良さを終始ほっこりと見守りながら、撮影を一緒に楽しみました！
スピード感満載の『ロマキラ』。
ユーモアあふれる世界観をぜひ劇場でお楽しみくださいませ。
