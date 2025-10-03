

2023年8月の開業から2年が過ぎた芳賀・宇都宮LRT「ライトライン」。宇都宮東部地域の足として定着した感がある（筆者撮影）

栃木県の県庁所在地である宇都宮市は人口約52万人で、北関東では最大の都市。城下町かつ宿場町として栄え、近年は餃子の町としても知られる。この都市の東側を南北に貫くようにして1級河川の鬼怒川が流れており、古くからの中心市街地がある西岸に対し、郊外の東岸は新興住宅地「ゆいの杜」や工業団地が連なっている。

このため、鬼怒川をまたいで東岸と西岸を結ぶ橋がいくつかある。当然ながら橋に交通が集中。とくに平日朝の通勤時間帯は自動車の交通量が多く渋滞も激しい。少なくとも2年前、宇都宮駅につながる栃木県道64号宇都宮向田線（鬼怒通り）の柳田大橋を訪ねたときは、そうだった。

ところが2年ぶりに柳田大橋を訪ねてみると、その様相は一変していた。2年前と同じ平日の朝だったにもかかわらず、交通量が激減していたのだ。2023年に開業した芳賀・宇都宮LRT「ライトライン」が道路交通の改善に大きく寄与したのだろうか。

信号待ちの長い列が「消滅」

ライトラインは宇都宮駅東口停留場から東進し、ゆいの杜や工業団地を経て芳賀町の芳賀・高根沢工業団地停留場に至る全長14.5kmの軌道路線。宇都宮市と芳賀町が施設を保有し、第三セクターの宇都宮ライトレールが運行している。2023年8月26日に開業した。

システムは路面電車方式の軽量軌道交通（LRT）で、鬼怒通りなどに軌道を敷設した併用軌道だ。ただし鬼怒川をまたぐ部分は道路外に軌道を設けた専用軌道。柳田大橋から南へ2kmほどの場所にライトライン専用の橋梁を設けている。

私が初めて柳田大橋を訪ねたのは2023年8月21日月曜日の朝7時前後。ライトライン開業の5日前だった。橋は4車線で収容力は大きいが、車線は両方向とも混雑。とくに工業団地への通勤が多い西岸→東岸の車線は渋滞がひどく、車がほとんど動いていない状態だった。柳田大橋の東側で鬼怒通りに接続する道路も、信号待ちの長い列ができあがっていた。

そしてライトラインが開業2周年を迎えようとしていた今年2025年の8月18日月曜日、再び柳田大橋を訪ねてみた。前回と同じ時間帯に柳田大橋を見てみると、2年前は渋滞が激しかった西岸→東岸の車線はやや混雑しているものの、渋滞の列はときどきできる程度でしかなかった。東岸→西岸の車線もかなりの余裕がある。鬼怒通りに接続する南側の道路は信号待ちの長い列が消滅していた。



ライトライン開業5日前の柳田大橋（2023年8月21日6時52分）。工業団地に向かう車線（右）の渋滞が激しい（筆者撮影）



ライトライン開業から2年近くが過ぎた柳田大橋（2025年8月18日6時52分）。渋滞が緩和されている（筆者撮影）

「柳田大橋」の交通量は大幅減少

軌道交通を整備する目的としては、利便性の向上や沿線のまちづくりなどに加え、道路交通の改善も挙げられる。輸送力が大きく定時性の高い軌道交通を整備すれば、自動車から軌道交通への転換による道路交通量の減少と渋滞緩和が期待できる。



ライトラインは道路上に軌道を設けた併用軌道（緑）と道路外に軌道を敷設した専用軌道（赤）で構成される（国土地理院地図を筆者加工）

宇都宮市はライトラインの整備目的について、道路の渋滞対策としては位置付けていない。「人口減少・少子超高齢社会に対応したネットワーク型コンパクトシティを実現していくため」とし、まちづくりの意味合いが強い。

ただ、栃木県や宇都宮市は1997年に「鬼怒川を渡る柳田大橋と新鬼怒橋は、ラッシュ時は渋滞している（中略）そこで、自家用車にかわる公共交通を整備して、環境対策や渋滞解消をめざしていく」（1997年7月17日付『建設通信新聞』）として新交通システムの検討委員会を設置し、これがライトラインの整備につながっている。

柳田大橋などの渋滞緩和が当初の目的のひとつだったことは確か。実際に柳田大橋の様相が一変したのをみると、渋滞緩和に一役買っていることは明らかに思えた。

鬼怒川をまたぐ橋の交通量は、ライトラインの開業前後でどう変化したのだろうか。昨年2024年3月、栃木県や宇都宮大学などで構成される宇都宮市東部地域渋滞対策協議会の第6回会合が開かれており、市街地部の道路や鬼怒川渡河部3橋（板戸大橋・柳田大橋・新鬼怒橋）について平日昼間12時間の交通量が報告された。

柳田大橋の場合、コロナ禍前でライトライン関連工事が行われていなかった2015年10月29日が3万2138台。コロナ禍でライトライン工事中の2021年10月28日は2万7627台だった。一方、ライトライン開業から3カ月後の2023年11月28日は2万6088台。2015年から6050台も減少し、コロナ禍の2021年と比べても1600台近く減っている。



鬼怒川を渡る部分ではライトラインは鬼怒通りから外れて専用軌道になる（筆者撮影）

ほかの橋の交通量は増加

しかし、柳田大橋から北へ約1.7km離れた板戸大橋は逆に増加。2015年10月29日は1万412台、2021年10月28日は1万376台で大きな変化はなかったが、2023年11月28日は1万4806台で約4400台増えた。ちなみに新鬼怒橋は2015年、2021年、2023年のいずれも大きな変化はなく、約2万3000台で推移している。

渡河部3橋の合計でみれば2015年から1400台近く減っており、自動車からライトラインの利用に切り替えた人が一定数いるのは確実だろう。一方で自動車のまま柳田大橋から板戸大橋の利用に切り替えた人も多そうだ。しかも板戸大橋は2車線で混雑が悪化しており、2023年度から4車線化の事業に着手。2024年5月に着工式が行われ、2027年度の使用開始を目指している。

先に述べた通りライトラインは柳田大橋を除いて鬼怒通りに併用軌道を敷設している。自動車の利用者としては、電車も走る道路はできるだけ使いたくないという心理が働いて鬼怒通りの利用を避けるようになり、結果的に柳田大橋を経由せず板戸大橋を通る自動車が増えたのだろうか。だとすればライトラインによる渋滞解消の効果は限定的になるが、コロナ禍による変動もあいまって判断が難しい。

なお、市街地部の交通量はライトラインの併用軌道がある鬼怒通り（陽東地区）でコロナ禍前の2015年10月29日が2万3534台。LRT工事のため車線規制が行われた2021年10月28日は大幅に減って1万7212台だった。ライトライン開業後の2023年9月14日も回復せず1万5604台で、2021年に比べ1600台ほど減少した。

一方、鬼怒通りの並行ルートで新鬼怒橋につながる国道123号（石井町）は、2015年10月29日が1万8090台。2021年10月28日は1万7866台の微減だった。ライトライン開業後のデータはないが、新鬼怒橋の交通量から考えると大きな変化はないだろう。市街地部では鬼怒通りから別の道路に転移した自動車が少なく、ライトライン利用に切り替えた人が多いのかもしれない。



鬼怒通りを走る電車。市街地部の軌道は基本的に併用軌道だ（筆者撮影）

「東」の経験を「西」に生かせるか

ライトラインは現在、宇都宮市の西側地域への延伸計画が具体化し、事業化まであと一歩のところまできている。ルートは宇都宮駅東口―教育会館前（仮称）間の4.9km。宇都宮駅東口停留場から高架軌道でJR線と立体交差して宇都宮駅の西口に入り、その後は宇都宮駅から西に延びる道路を進む。



宇都宮駅から西へ延びる道路。ライトラインがこの道路に整備されるのはいつの日か（筆者撮影）

西側延伸区間はJR線との立体交差部を除き、ほぼ全区間が併用軌道。沿線は古くからの市街地だ。比較的近年に発展し、道路から独立した専用軌道もある東側とは異なる難しさもあるだろう。実際、宇都宮市の8月の報告によれば、予定ルート上の地下埋設物の延長は東側の7倍程度。その半分程度は移設が必要という。開業時期もこれまで2030年を目指していたが、2025年9月時点では未定だ。事業費や工期への影響は避けられそうにない。

渋滞対策協による交通量の報告は、東側開業区間の交通量の推移について「交通量減少理由の一つとしてLRTへの転換が推測される」としている。ただあくまで「推測される」だから、関係機関による継続的な調査に期待したい。そして東側の「経験」を生かし、西側延伸計画の徹底した精査と対策を行ってほしいところだ。



（草町 義和 ： 鉄道プレスネット 記者）