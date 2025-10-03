「ブラジルとスペインが敗退の危機」とんでもない“死の組”の衝撃結果に現地メディアが驚愕！強豪連破で16強入りを決めたのは…「大番狂わせだ」【U-20W杯】
予想に違わぬ、とんでもない“死の組”となっている。
チリで開催中のU-20ワールドカップで、スペイン、ブラジル、メキシコ、モロッコが同居したグループCの結果が衝撃を与えている。
スペイン（２−０）とブラジル（２−１）に連勝したモロッコの１位通過が決定。その他の２試合はドローのため、２位メキシコ（勝点２）、３位ブラジル（勝点１、得失点差ー１）、４位スペイン（勝点１、得失点差ー２）という状況だ。
この驚きの結果を、『BOLAVIP』のチリ版は「ブラジルとスペインが敗退の危機に瀕している。これがU-20ワールドカップのグループCの現状だ」と見出しを打ち、「モロッコがベスト16に進出する大番狂わせを演じた」と報じた。
同メディアは「最終節では、ブラジルとスペインが互いの命を懸けて戦う一方、モロッコはメキシコと対戦する」と続けた。
ブラジルとスペイン、生き残るはどちらか。揃って敗退する可能性もある。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】パラグアイ＆ブラジルと対戦！南米勢との連戦に挑む日本代表招集メンバーを一挙紹介！
