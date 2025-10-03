ＮＹ各市場 ４時台 ダウ平均は１１６ドル高 シカゴ日経平均先物は4万５１８５円
NY株式2日（NY時間15:08）（日本時間04:08）
ダウ平均 46557.44（+116.34 +0.25%）
ナスダック 22859.87（+104.71 +0.46%）
CME日経平均先物 45185（大証終比：+115 +0.26%）
欧州株式2日終値
英FT100 9427.73（-18.70 -0.20%）
独DAX 24422.56（+308.94 +1.28%）
仏CAC40 8056.63（+89.68 +1.13%）
米国債利回り
2年債 3.543（+0.008）
10年債 4.087（-0.012）
30年債 4.693（-0.017）
期待インフレ率 2.339（-0.010）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.699（-0.014）
英 国 4.710（+0.014）
カナダ 3.169（-0.015）
豪 州 4.337（-0.030）
日 本 1.664（+0.018）
NY原油先物11 月限（WTI）
1バレル＝60.56（-1.22 -1.97%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3875.30（-22.20 -0.57%）
ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝121001.00（+3408.73 +2.90%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1780万6507（+501629 +2.90%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 46557.44（+116.34 +0.25%）
ナスダック 22859.87（+104.71 +0.46%）
CME日経平均先物 45185（大証終比：+115 +0.26%）
欧州株式2日終値
英FT100 9427.73（-18.70 -0.20%）
独DAX 24422.56（+308.94 +1.28%）
仏CAC40 8056.63（+89.68 +1.13%）
米国債利回り
2年債 3.543（+0.008）
10年債 4.087（-0.012）
30年債 4.693（-0.017）
期待インフレ率 2.339（-0.010）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.699（-0.014）
英 国 4.710（+0.014）
カナダ 3.169（-0.015）
豪 州 4.337（-0.030）
日 本 1.664（+0.018）
NY原油先物11 月限（WTI）
1バレル＝60.56（-1.22 -1.97%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3875.30（-22.20 -0.57%）
ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝121001.00（+3408.73 +2.90%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1780万6507（+501629 +2.90%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ