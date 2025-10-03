フライブルクがボローニャとドローでEL連勝を逃す…鈴木唯人は出番なし
[10.2 EL第2節 ボローニャ 1-1 フライブルク]
UEFAヨーロッパリーグ(EL)のリーグフェーズ第2節が2日に開催され、MF鈴木唯人が所属するフライブルク(ドイツ)は敵地でボローニャ(イタリア)と1-1で引き分けた。ベンチスタートの鈴木は出番なし。次節は23日に行われ、フライブルクはホームでユトレヒト(オランダ)、ボローニャはアウェーでステアウア・ブカレスト(ルーマニア)と対決する。
先制したのはボローニャだった。前半29分、MFニコロ・カンビアーギのシュートがGKノア・アトゥボルに止められ、そのこぼれ球をMFリッカルド・オルソリーニが左足で蹴り込んだ。
しかし、フライブルクが後半11分にPKを獲得する。VARのオンフィールドレビューの結果、左CKの中で相手にハンドがあったと判定された。
後半12分にPKキッカーを任されたのはFWジュニア・アダム。GKウカシュ・スコルプスキの逆を突き、右足でゴール左に沈める。そのまま1-1で終了し、フライブルクは第1節バーゼル戦(○2-1)に続く連勝を逃した。
