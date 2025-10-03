ボートレースびわこのルーキーシリーズ第17戦「スカパー！・JLC杯」が、2日に開幕した。2日目の注目レースは12Rだ。

初日ドリーム3着の前田が、イン実績の確かさを示す一戦となる。中山は連勝の勢いで肉薄する。この両立が大本線。佐々木の気配が良く、差してキビキビ追い上げてくる。松本の手応えも良さそうだ。

＜1＞前田篤哉 整備は最初からやろうと思っていて、その後はペラもやっていない。足は悪くないし、十分戦えます。このまま行けるところまで行こうと思う。

＜2＞中山翔太 自分の形にペラを叩いて中堅は十分。ただ、色のついているエンジンにしては、旬を過ぎているような感じはします。全体的にパワーはあるんですけど、特にどこがという特長はないです。

＜3＞三木晴斗 道中の感じなんかは普通はあって、決して悪いレベルの足ではないと思います。

＜4＞松本真広 バランスが取れていて、どちらかといえば回ってからの足が良さそうな感じです。ただ自分は伸びる方が好きだから、少し伸びを求める方向でペラを調整しました。

＜5＞浦野海 ターン回りが鈍くて、伸びも普通って感じでした。下がることはないんですけど、目立つこともないですね。

＜6＞佐々木翔斗 エンジンが、めっちゃいいですね。出足も伸びも良くて、バランスが取れていい足です。