PKing Gnu°æ¸ýÍý¼ç±é¡Ø¥¥ã¥Ã¥·¥å¡¦¥ª¥ó¡¦¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼¡Ù¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡õPV²ò¶Ø¡ª
¡¡King Gnu¤Î°æ¸ýÍý¤¬¼ç±é¤·¡¢12·î¤«¤é¾å±é¤µ¤ì¤ëÉñÂæ¡Ø¥¥ã¥Ã¥·¥å¡¦¥ª¥ó¡¦¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼¡Ù¤è¤ê¡¢¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÈPV¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛKing Gnu°æ¸ý¡õÌðËÜÍªÇÏ¤Î¥É¥¿¥Ð¥¿·à¤¬³À´Ö¸«¤¨¤ë¡Ø¥¥ã¥Ã¥·¥å¡¦¥ª¥ó¡¦¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼¡ÙPV
¡¡King Gnu¤Î¥á¥¤¥ó¥Ü¡¼¥«¥ë¤Ç¤¢¤ë°æ¸ýÍý¤¬½éÉñÂæ¤ËÁª¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢Ì¾ºî¥³¥á¥Ç¥£¡¼¡£2023Ç¯¤Ë±Ç²è½é¼ç±é¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤âÌö¿Ê¤¹¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¸å½é¤È¤Ê¤ëÉñÂæ½Ð±é¤ò²Ì¤¿¤¹¡£°æ¸ýÍý¤Î¥Ð¥Ç¥£¤òÌðËÜÍªÇÏ¤¬±é¤¸¤ë¡£
¡¡10·î¤Î±«¤Î¹ß¤ëÄ«¡£¥í¥ó¥É¥ó¹Ù³°¤Ë¤¢¤ë¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥¹¥ï¥ó¡Ê°æ¸ýÍý¡Ë¤Î¼«Âð¡£¥¨¥ê¥Ã¥¯¤Ë¤Ï¡¢ºÊ¤Î¥ê¥ó¥À¡Ê»³ºê¹ÉºÚ¡Ë¤ËÂç¤¤Ê±£¤·»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£2Ç¯Á°¤ËÅÅÎÏ¸ø¼Ò¤ò²ò¸Û¤µ¤ì¤Æ°ÊÍè¡¢²Í¶õ¤Î´Ö¼Ú¤ê¿Í¤ò²¿¿Í¤â¤Ç¤Ã¤Á¤¢¤²¡¢¼Ò²ñÊÝ¾ã¼êÅö¤òÉÔÀµ¼õµë¤·¡¢À¸·×¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¡¡ÎÉ¿´¤ÎÒêÀÕ¡Ê¤«¤·¤ã¤¯¡Ë¤ò´¶¤¸»Ï¤á¤¿¥¨¥ê¥Ã¥¯¤Ï¡¢¤Ç¤Ã¤Á¤¢¤²¤¿¿ÍÊª¤òËõ»¦¤·¤è¤¦¤È·è°Õ¤¹¤ë¡£¤È¤³¤í¤¬¤½¤³¤Ø¡¢¼Ò²ñÊÝ¾ã¾Ê¤ÎÄ´ºº°÷¡¢¥¸¥§¥ó¥¥ó¥º»á¡Ê¾®¾¾ÏÂ½Å¡Ë¤¬Ë¬Ìä¤·¡¢¥¨¥ê¥Ã¥¯¤¬À¸¤ß½Ð¤·¤¿²Í¶õ¤Î¿ÍÊª¤Ø¤ÎÌÌ²ñ¤òµá¤á¤ë¡£2³¬¤Î¥Û¥ó¥â¥Î¤Î´Ö¼Ú¤ê¿Í¡¦¥Î¡¼¥Þ¥ó¡ÊÌðËÜÍªÇÏ¡Ë¤ò´¬¤¹þ¤ó¤Ç¡¢¥¦¥½¤ò½Å¤Í¤ë¥¨¥ê¥Ã¥¯¡£¤´¤Þ¤«¤»¤Ð¤´¤Þ¤«¤¹¤Û¤É¥¦¥½¤¬¤³¤¸¤ì¡¢¥¨¥ê¥Ã¥¯¤È¥Î¡¼¥Þ¥ó¤ÏµçÃÏ¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£2¿Í¤Ï¥¦¥½¤ò¤Ä¤¤È¤ª¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡©¶Ë¸Â¤Î¹ËÅÏ¤ê¾õÂÖ¤Ç¡¢¥¨¥ê¥Ã¥¯¤Ï-¡£
¡¡¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¡¢°æ¸ýÍý±é¤¸¤ë¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥¹¥ï¥ó¤Î¡È¿¿¤Î»Ñ¡É¤È¡È¤Ç¤Ã¤Á¤¢¤²¤¿»Ñ¡É¡¢ÌðËÜÍªÇÏ±é¤¸¤ë¥Î¡¼¥Þ¥ó¡¦¥Ð¥»¥Ã¥È¤Î¤¢¤¤ì¤ëÉ½¾ð¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡PV¤Ç¤Ï¡¢¥¨¥ê¥Ã¥¯Âð¤ò¥É¥¢¥¹¥³¡¼¥×¤«¤é¤Î¤¾¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢2¿Í¤Î¥É¥¿¥Ð¥¿·à¤ò³À´Ö¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡ÉñÂæ¡Ø¥¥ã¥Ã¥·¥å¡¦¥ª¥ó¡¦¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼¡Ù¤Ï¡¢Åìµþ¡¦THEATER MILANO-Za¤Ë¤Æ12·î5¡Á21Æü¡¢Âçºå¡¦¥¯¡¼¥ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Ñ¡¼¥¯Âçºå WW¥Û¡¼¥ë¤Ë¤Æ2026Ç¯1·î8¡Á12Æü¾å±é¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛKing Gnu°æ¸ý¡õÌðËÜÍªÇÏ¤Î¥É¥¿¥Ð¥¿·à¤¬³À´Ö¸«¤¨¤ë¡Ø¥¥ã¥Ã¥·¥å¡¦¥ª¥ó¡¦¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼¡ÙPV
¡¡King Gnu¤Î¥á¥¤¥ó¥Ü¡¼¥«¥ë¤Ç¤¢¤ë°æ¸ýÍý¤¬½éÉñÂæ¤ËÁª¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢Ì¾ºî¥³¥á¥Ç¥£¡¼¡£2023Ç¯¤Ë±Ç²è½é¼ç±é¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤âÌö¿Ê¤¹¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¸å½é¤È¤Ê¤ëÉñÂæ½Ð±é¤ò²Ì¤¿¤¹¡£°æ¸ýÍý¤Î¥Ð¥Ç¥£¤òÌðËÜÍªÇÏ¤¬±é¤¸¤ë¡£
¡¡10·î¤Î±«¤Î¹ß¤ëÄ«¡£¥í¥ó¥É¥ó¹Ù³°¤Ë¤¢¤ë¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥¹¥ï¥ó¡Ê°æ¸ýÍý¡Ë¤Î¼«Âð¡£¥¨¥ê¥Ã¥¯¤Ë¤Ï¡¢ºÊ¤Î¥ê¥ó¥À¡Ê»³ºê¹ÉºÚ¡Ë¤ËÂç¤¤Ê±£¤·»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£2Ç¯Á°¤ËÅÅÎÏ¸ø¼Ò¤ò²ò¸Û¤µ¤ì¤Æ°ÊÍè¡¢²Í¶õ¤Î´Ö¼Ú¤ê¿Í¤ò²¿¿Í¤â¤Ç¤Ã¤Á¤¢¤²¡¢¼Ò²ñÊÝ¾ã¼êÅö¤òÉÔÀµ¼õµë¤·¡¢À¸·×¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¡¢°æ¸ýÍý±é¤¸¤ë¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥¹¥ï¥ó¤Î¡È¿¿¤Î»Ñ¡É¤È¡È¤Ç¤Ã¤Á¤¢¤²¤¿»Ñ¡É¡¢ÌðËÜÍªÇÏ±é¤¸¤ë¥Î¡¼¥Þ¥ó¡¦¥Ð¥»¥Ã¥È¤Î¤¢¤¤ì¤ëÉ½¾ð¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡PV¤Ç¤Ï¡¢¥¨¥ê¥Ã¥¯Âð¤ò¥É¥¢¥¹¥³¡¼¥×¤«¤é¤Î¤¾¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢2¿Í¤Î¥É¥¿¥Ð¥¿·à¤ò³À´Ö¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡ÉñÂæ¡Ø¥¥ã¥Ã¥·¥å¡¦¥ª¥ó¡¦¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼¡Ù¤Ï¡¢Åìµþ¡¦THEATER MILANO-Za¤Ë¤Æ12·î5¡Á21Æü¡¢Âçºå¡¦¥¯¡¼¥ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Ñ¡¼¥¯Âçºå WW¥Û¡¼¥ë¤Ë¤Æ2026Ç¯1·î8¡Á12Æü¾å±é¡£