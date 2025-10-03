◇ナ・リーグワイルドカードシリーズ第3戦 カブスーパドレス（2025年10月2日 シカゴ）

カブスは2日（日本時間3日）、本拠地リグレー・フィールドでパドレスとのワイルドカードシリーズ（WCS）第3戦に臨む。1勝1敗で迎え、勝利必須の一戦を前にクレイグ・カウンセル監督（55）が会見で鈴木誠也外野手（31）の打撃を称賛した。

初戦は鈴木のシリーズ初アーチなどで3−1と逆転で先勝したものの、前日の第2戦では初回に先制されると、5回に2番手の今永がマチャドに左越え2ランを許した。打線もパドレスの強力投手陣の前に得点を奪うことができず、通算1勝1敗となった。

試合前の会見でカウンセル監督は「今日はまさに『勝つか、帰るか』。それだけで物事はすごくクリアになる。できる限りのことをやるだけだ」とし「でも、同時にすごく楽しい1日でもある。選手もコーチも、こういう試合のために本当に一生懸命やってきている。緊張感はあるけど、それもまた特別で、価値のあるものだ」と語った。

シーズン4戦連発から絶好調をキープしている鈴木については「今週の誠也は素晴らしい」と称賛し「これが野球の面白いところでもあるけど、3週間くらい前は正直、かなり苦しんでいた。でも、今は打撃も整ってきて、すごくいい状態にある。これはチームにとっても必要なことだね」と第3戦でも快音を期待した。

また、守備面については「守備に関して言えば、誠也は昔から外野手としてやや過小評価されていたかもしれない。実際にはかなり安定している」と評価した。