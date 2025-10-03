◆米大リーグ ワイルドカードシリーズ第２戦 ドジャース８―４レッズ（１日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャースは１日（日本時間２日）、ワイルドカードシリーズ（ＷＣＳ）第２戦の本拠地・レッズ戦で山本由伸投手（２７）が先発し、７回途中２失点（自責０）の好投。ドジャースは２連勝でＷＣＳを突破し、４日（同５日）からのフィリーズとの地区シリーズ（Ｓ）進出が決まった。

絶体絶命の危機で、本領を発揮した。３―２の６回。３連打を浴び無死満塁。「１点差だったので、ヒットも許したくなかった」と、ギアを上げた。４番のＡ・ヘイズを遊ゴロに打ち取って本塁封殺に仕留めた。１死とすると、カーブで連続三振。「反応も（カーブが）有効な感じは見て取れた。そこまでもいいボールを投げられていたので、自信を持っていきました」。マウンドで力強いガッツポーズをつくって叫んだ。

悪い流れも、断ち切った。初回２死一塁で平凡なフライを右翼手のＴ・ヘルナンデスが落球。二、三塁とされた末に、２点適時打を浴びた。その後はベンチで右翼手とハグ。「あの場面は何としても抑えたかったけど、打たれてしまったので、とにかく切り替えて１つずつ取っていくことに集中しました」。気を緩めることなく、５回終了まで１３者連続で凡退とした。７回途中４安打２失点。渡米後最多となる１１３球を投げ、９奪三振の好投で、勝利に大きく貢献した。普段よりもスプリットの割合を減らして、カーブを多用するなど、頭脳的な投球が光った。

メジャー２年目でＰＳ通算３勝。ロバーツ監督も「７回まで投げてくれたのが大きかった」とたたえた。今季はチームで唯一、先発ローテを守り、９月には４月に続き今季２度目の月間ＭＶＰに選出された。誰もが認めるエースはシャンパンファイトで美酒を浴びてから会見に参加し、園田通訳とともに笑顔を見せた。地区Ｓでは中６日で第３戦の登板が濃厚だ。「１回でも長く投げることは、チームを助けること」と右腕。エースの快投はまだまだ終わらない。（安藤 宏太）

【由伸に聞く】

―初回に２失点。

「いつも通り冷静に相手を見て投球していけた。それが徐々にいい投球につながった」

―適時打も打ち取った当たりだった。

「スプリットをうまく右翼に打たれた。あの場面は何としても抑えたかったが、切り替えて一つずつ（アウトを）取っていくことに集中した」

―ロバーツ監督ができるだけ長い回を投げる先発が必要と言っていた。

「６回に大ピンチになったけど、そこを乗り切ってまだ余力があった」

―１点リードの６回は無死満塁を切り抜けた。

「（満塁からの）１人目が、走者がスタートを切れないような（ライナー性の）打球だったので、１死目を取れたのがすごく大きかった」