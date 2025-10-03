King Gnu井口理のメジャーデビュー後、初舞台＆初主演作となる 「キャッシュ・オン・デリバリー」のPV＆メインビジュアル解禁

King Gnuの井口理がメジャーデビュー後、初舞台＆初主演を果たす「キャッシュ・オン・デリバリー」が、12月5日（金）〜21日（日）まで東京・THEATER MILANO-Za、2026年1月8日（木）〜12日（月）まで大阪・COOL JAPAN PARK OSAKA WWホールで上演される。

代表曲「白日」のストリーミング総再生回数が7億2000万回再生を突破。2024年には全国5大ドームツアーやアジアツアーを敢行するなど、日本のトップアーティストの座を不動のものにしているKing Gnu。そのメインボーカルである井口が、初舞台に選んだのはこの名作ミュージカルコメディー。主演のエリック・スワン役を演じる。

そして井口のバディとなるのが、映画『ゴールデンカムイ』など数々の話題作に出演し、コメディーからシリアスまで幅広く活躍する矢本悠馬。ノーマン・バセット役を演じる。

そのほか、山崎紘菜、高木渉、入野自由、妃海風、まりあ、脇知弘、明星真由美、小松和重ら多彩な顔ぶれがそろう。

井口演じるエリックの“真の姿”と“でっちあげた姿”、矢本演じるノーマンのあきれる表情を切り取ったメインビジュアルと、エリック宅をドアスコープからのぞいたような、2人のドタバタ劇が垣間見られるプロモーションビデオが解禁された。

公演に関する詳細は、公式サイトで確認できる。