乃木坂46池田瑛紗「サムライマック」新CMで堺雅人と初共演 “似顔絵”も披露
【モデルプレス＝2025/10/03】俳優の堺雅人と乃木坂46の池田瑛紗が出演するマクドナルドの新テレビCM「サムライマック『二兎を追ってもいいじゃないか。』」篇（30秒、15秒）が、10月7日より全国放映される（※一部地域を除く）。
【写真】乃木坂46池田瑛紗が描いた堺雅人の似顔絵
10月8日から10月21日までの2週間限定で「炙り醤油風トリプル肉厚ビーフ」を全国のマクドナルド店舗にて、夕方5時からの夜マック（R）限定で販売。新テレビCMでは、販売当初よりサムライマックのアンバサダーを務めている堺に加え、マクドナルドCM初出演となる池田が初共演し、“二兎を追ってもいいじゃないか。”というメッセージのもと、人生の岐路に悩む池田に堺から力強いエールを送るストーリーとなっている。池田が乃木坂46で実際に着用している衣装を着て表現するアイドルの道と、美大生としてデッサンで表現する芸術家の道も見どころとなっている。
池田は堺が出演した数々の作品、そして「サムライマック」のファンでもあることから「出演できて本当に嬉しいです！」と感激。一方の堺も、アイドル活動だけでなく大学生として芸術を学ぶという“両方の道”を今まさに歩んでいる池田のバイタリティに興味津々で、あいさつを交わしたふたりは、それぞれの人生を振り返りながら楽しそうに談笑する姿が見られた。
撮影終了後に行われたインタビューでは、池田から似顔絵がプレゼントされるというサプライズに、驚きと感激の表情を見せた堺。撮影現場のセットチェンジ時間を利用しながら2時間ほどかけて描き上げたというイラストは「サムライマック」のテレビCMに出演する堺の精悍な表情を見事に表現。現役の芸術大学生でもある池田の“作品”を受け取った堺は「すごく忙しいのに貴重な時間を使って…」と申し訳なさそうな表情を見せながらも「額に入れて飾るからサインも入れてください（笑）」と、おねだり。池田も「絵を描くのが好きなので、ご本人に見てもらえてうれしいです」と満足げに話していた。（modelpress編集部）
― 新テレビCMの冒頭では、まったく別々の人生の岐路が描かれていましたが、これまでの人生の“岐路”や、どちらかを選ばなければならない“究極の選択”にまつわるエピソードを教えてください。
堺「ボクは岐路はなかったかもしれない。どっちかを選ぶなんて、そんな贅沢な選択肢は…。だから池田さんすごいと思いますよ！」
池田「私はまさしく、乃木坂46のオーディションがこのエピソードにぴったりだなと思っていて。最終オーディションに合格した時、大学の受験で浪人していたんですよ。『浪人したけど、乃木坂のオーディションに受かったら乃木坂一本にするので受験やめます』ってその場で伝えたんです。そしたら『もったいないからやってみな』って。その言葉がきっかけで受験と乃木坂を両立することになりまして。『無駄にはならないから。その先に生きると思うから、両方続けてみて』っていう言葉をいただいたのがきっかけで、いま大学とアイドル活動を両立させてもらってます」
堺「すごいね〜！そんな選択肢なかったですよ。“一本道”ですよ、ボクは。本当にずっと、それしかなかったですね」
― 人生の選択に悩む池田さんに「両方の道、行ってみればいい」「二兎を追ってもいい」と堺さんが導くセリフがありますが、お二人が「両方を選んだ」、「二兎を追った」エピソードがあれば教えてください。
堺「『両方やる』って結構あるかも…。早く寝なきゃいけないけど、お腹も減った時があって…お風呂に入りながらご飯食べたことあります（笑）。そういう時はポシャッと落ちても大丈夫なやつを食べるんですけど。『両方できるじゃん』と思いました」
池田「お風呂だとアイス食べたりします、私。身体は熱いけど口は涼しい（笑）」
堺「涼しいんだか温かいんだかわからない（笑）。贅沢ですね。お風呂でアイス、いいですね」
― 「両方でトップを目指す」という新テレビCMのセリフのように、アイドルと芸術でトップを目指して活動している池田さんがふたつの異なることに全力で取り組むための秘訣は何ですか？
池田「大学での美術の活動とアイドル活動のことを指してくださってると思うんですけど、私はそんなにふたつで分けたことがなくて…いま目の前にあることを一生懸命やっています。アイドルで学んだことはアートにも生きるし、逆に大学で学んだことは乃木坂にも生きているといま実感しているので。乃木坂の方で演者側をして、逆に大学だと撮影をする側になったり。両方を体験できるってすごい貴重で、両方の勉強にもなるので、本当に『全部やる』って気持ちでやってます」
堺「そんな人、なかなかいないですもんね。池田さんとご一緒したことは、すごい財産になると思いますよ」
池田「撮影中にもドラマ撮影のエピソードとかいっぱいお聞きすることができて、すごい勉強になりました。堺さんは俳優業を全力でずっと続けてらっしゃるとお話しされていましたが、その秘訣や心がけがあったらお聞きしたいです」
堺「秘訣ですか？先ほど池田さんがおっしゃった『一個一個、目の前の』っていう話が、ボクも本当にその通りで。続けていくつもりも特になかったし、一個一個やっていく結果、続いていた感じなので…。ライセンスも約束もない職業なので。ひとつの現場が終わったら基本“失業”なので（笑）。次（の依頼）が来て、初めて“再就職”っていう、その連続なので。一個一個すごく大事にやっていく、そういう職業だと思っております」
池田「私が普通の学生だった時は、常に何かしらの作品で（堺さんを）お見かけしていたので、そんな思いでされていたんだっていうのが衝撃的ですね」
堺「もうその場その場で…その場しのぎでやってました（笑）」
― 現在アイドルの道とともに芸術の道にも進まれている池田さんが描いた、堺さんの似顔絵を見せてください。
池田「（似顔絵を取り出しながら）これです」
堺「…お忙しいのに！すみません！」
池田「（堺さんが）出演されているマックのCMを見ながら描かせていただいたんですけど…（堺さんの）生身の力が強すぎて、本当に再現できたかな？って」
堺「いや〜、光栄ですよ。っていうか、申し訳ないよ。すごく忙しいのに、そんな貴重な時間を使って」
池田「でも絵を描くのが大好きなので。しかも、描いてご本人に見せられるっていうのは、すごい貴重な機会だったので。こちらこそもう感謝、感激です」
【Not Sponsored 記事】
【写真】乃木坂46池田瑛紗が描いた堺雅人の似顔絵
◆マクドナルド「炙り醤油風トリプル肉厚ビーフ」期間限定発売
10月8日から10月21日までの2週間限定で「炙り醤油風トリプル肉厚ビーフ」を全国のマクドナルド店舗にて、夕方5時からの夜マック（R）限定で販売。新テレビCMでは、販売当初よりサムライマックのアンバサダーを務めている堺に加え、マクドナルドCM初出演となる池田が初共演し、“二兎を追ってもいいじゃないか。”というメッセージのもと、人生の岐路に悩む池田に堺から力強いエールを送るストーリーとなっている。池田が乃木坂46で実際に着用している衣装を着て表現するアイドルの道と、美大生としてデッサンで表現する芸術家の道も見どころとなっている。
◆堺雅人、池田瑛紗からのサプライズに感激
撮影終了後に行われたインタビューでは、池田から似顔絵がプレゼントされるというサプライズに、驚きと感激の表情を見せた堺。撮影現場のセットチェンジ時間を利用しながら2時間ほどかけて描き上げたというイラストは「サムライマック」のテレビCMに出演する堺の精悍な表情を見事に表現。現役の芸術大学生でもある池田の“作品”を受け取った堺は「すごく忙しいのに貴重な時間を使って…」と申し訳なさそうな表情を見せながらも「額に入れて飾るからサインも入れてください（笑）」と、おねだり。池田も「絵を描くのが好きなので、ご本人に見てもらえてうれしいです」と満足げに話していた。（modelpress編集部）
◆堺雅人＆池田瑛紗インタビュー※一部抜粋
― 新テレビCMの冒頭では、まったく別々の人生の岐路が描かれていましたが、これまでの人生の“岐路”や、どちらかを選ばなければならない“究極の選択”にまつわるエピソードを教えてください。
堺「ボクは岐路はなかったかもしれない。どっちかを選ぶなんて、そんな贅沢な選択肢は…。だから池田さんすごいと思いますよ！」
池田「私はまさしく、乃木坂46のオーディションがこのエピソードにぴったりだなと思っていて。最終オーディションに合格した時、大学の受験で浪人していたんですよ。『浪人したけど、乃木坂のオーディションに受かったら乃木坂一本にするので受験やめます』ってその場で伝えたんです。そしたら『もったいないからやってみな』って。その言葉がきっかけで受験と乃木坂を両立することになりまして。『無駄にはならないから。その先に生きると思うから、両方続けてみて』っていう言葉をいただいたのがきっかけで、いま大学とアイドル活動を両立させてもらってます」
堺「すごいね〜！そんな選択肢なかったですよ。“一本道”ですよ、ボクは。本当にずっと、それしかなかったですね」
― 人生の選択に悩む池田さんに「両方の道、行ってみればいい」「二兎を追ってもいい」と堺さんが導くセリフがありますが、お二人が「両方を選んだ」、「二兎を追った」エピソードがあれば教えてください。
堺「『両方やる』って結構あるかも…。早く寝なきゃいけないけど、お腹も減った時があって…お風呂に入りながらご飯食べたことあります（笑）。そういう時はポシャッと落ちても大丈夫なやつを食べるんですけど。『両方できるじゃん』と思いました」
池田「お風呂だとアイス食べたりします、私。身体は熱いけど口は涼しい（笑）」
堺「涼しいんだか温かいんだかわからない（笑）。贅沢ですね。お風呂でアイス、いいですね」
― 「両方でトップを目指す」という新テレビCMのセリフのように、アイドルと芸術でトップを目指して活動している池田さんがふたつの異なることに全力で取り組むための秘訣は何ですか？
池田「大学での美術の活動とアイドル活動のことを指してくださってると思うんですけど、私はそんなにふたつで分けたことがなくて…いま目の前にあることを一生懸命やっています。アイドルで学んだことはアートにも生きるし、逆に大学で学んだことは乃木坂にも生きているといま実感しているので。乃木坂の方で演者側をして、逆に大学だと撮影をする側になったり。両方を体験できるってすごい貴重で、両方の勉強にもなるので、本当に『全部やる』って気持ちでやってます」
堺「そんな人、なかなかいないですもんね。池田さんとご一緒したことは、すごい財産になると思いますよ」
池田「撮影中にもドラマ撮影のエピソードとかいっぱいお聞きすることができて、すごい勉強になりました。堺さんは俳優業を全力でずっと続けてらっしゃるとお話しされていましたが、その秘訣や心がけがあったらお聞きしたいです」
堺「秘訣ですか？先ほど池田さんがおっしゃった『一個一個、目の前の』っていう話が、ボクも本当にその通りで。続けていくつもりも特になかったし、一個一個やっていく結果、続いていた感じなので…。ライセンスも約束もない職業なので。ひとつの現場が終わったら基本“失業”なので（笑）。次（の依頼）が来て、初めて“再就職”っていう、その連続なので。一個一個すごく大事にやっていく、そういう職業だと思っております」
池田「私が普通の学生だった時は、常に何かしらの作品で（堺さんを）お見かけしていたので、そんな思いでされていたんだっていうのが衝撃的ですね」
堺「もうその場その場で…その場しのぎでやってました（笑）」
― 現在アイドルの道とともに芸術の道にも進まれている池田さんが描いた、堺さんの似顔絵を見せてください。
池田「（似顔絵を取り出しながら）これです」
堺「…お忙しいのに！すみません！」
池田「（堺さんが）出演されているマックのCMを見ながら描かせていただいたんですけど…（堺さんの）生身の力が強すぎて、本当に再現できたかな？って」
堺「いや〜、光栄ですよ。っていうか、申し訳ないよ。すごく忙しいのに、そんな貴重な時間を使って」
池田「でも絵を描くのが大好きなので。しかも、描いてご本人に見せられるっていうのは、すごい貴重な機会だったので。こちらこそもう感謝、感激です」
【Not Sponsored 記事】