◆米大リーグ ワイルドカードシリーズ第２戦 ドジャース８―４レッズ（１日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・佐々木朗希投手（２３）が１日（日本時間２日）、衝撃的なポストシーズン（ＰＳ）デビューを飾った。ワイルドカードシリーズ（ＷＣＳ）第２戦の本拠地・レッズ戦で９回に５番手で登板すると、渡米後自己最速となる１０１・４マイル（約１６３・２キロ）をマークして２三振を奪うなど３者凡退。不安定なブルペン陣の希望の光になった。先発した山本由伸投手（２７）は７回途中２失点（自責０）の好投。ドジャースは２連勝でＷＣＳを突破し、４日（同５日）からのフィリーズとの地区シリーズ（Ｓ）進出が決まった。

球場の雰囲気が一変した。朗希が左翼のブルペンから小走りでマウンドに向かっただけで本拠地がどよめいた。８―４の９回。勝利までアウトは３つ。「ロウキ！」コールも起こる中でマウンドに上がると、さらにファンの目を丸くさせた。

初球から１００・７マイル（約１６２・１キロ）を投げ込むと、いきなり２者連続三振。２死からＡ・ヘイズには渡米後最速の１０１・４マイル（約１６３・２キロ）も計測。最後は遊直に打ち取ると、少しだけ頬を緩めた。圧巻の１１球。本拠地のファンも味方につけて３者凡退に抑えた。

ブルペンでの投球練習はわずか３分で１５球ほど。だが、救援での準備にも問題はない。「球場の雰囲気もすごく高まっていた。初めて９回を投げて、緊張もしましたけど、球場に後押しされながら、投げることができた。レベルの高い戦いの中で、今日はすごい良いピッチングができてよかったかな」とうなずいた。

先発陣はスネル、山本、大谷を中心に調子が上向き。打線も２戦１８得点と好調だが、２年連続頂点へ唯一の課題は救援陣だった。第１戦は８点リードの８回に３点を献上。この日も６点リードの８回に２点を失った。いまだ勝ちパターンが確立されていない状況だが、ロバーツ監督も「私は彼を信頼している。これから重要な場面で投げてもらうことになるだろう」と絶賛。場合によっては今後、勝ちパターン、守護神を任される可能性も急浮上している。

今季は５月から約４か月間、右肩痛で離脱。シーズン終盤、救援に配置転換され、ＰＳで出場登録枠を勝ち取った。「本当にシーズンでチームの力になれなかった」と悔しさを口にした一方で「残りの試合をしっかり貢献できるように。それだけかなと思います」と言葉に力を込めた。球団史上初の２年連続ワールドシリーズ制覇へ―。“魔神・佐々木”が救世主になる。（安藤 宏太）

◆「大魔神」佐々木 佐々木主浩は横浜の抑えとして９８年の日本一に貢献。特撮映画「大魔神」に似た風貌（ふうぼう）と圧倒的な投球から愛称として定着した。９５〜９８年に４年連続最多セーブに輝き、９９年オフにマリナーズへＦＡ移籍。１年目から３７セーブで「ＤＡＩＭＡＪＩＮ」旋風を起こし、新人王に選出された。０１年は球団新の４５セーブを挙げ、マ軍のメジャー新１１６勝に貢献。０２年は３７セーブ。メジャー通算４年で通算１２９セーブ。日米通算３８１セーブを記録した。

ドジャース・ロートベット（朗希とバッテリーを組み）「１０１マイルを投げるんだ。それを捕っているのをうれしく思うよ。スプリットも本当にいい。朗希の球はどれも素晴らしい」