巨人は１１日から始まるＣＳ第１ステージ（Ｓ＝横浜）での先発ローテを、山崎伊織投手（２６）、戸郷翔征投手（２５）、横川凱投手（２５）の３人に決めたことが分かった。下克上での日本一に向け“必勝ローテ”を組み、まずはＤｅＮＡを倒す。

なんとしてもＤｅＮＡ打線を食い止める。ＤｅＮＡとのＣＳ第１Ｓ。第１戦を任されるのは、今季２５試合に登板して１１勝４敗、防御率２・０７と抜群の安定感でチームをけん引した山崎。ＤｅＮＡ戦は今季７戦４勝１敗。横浜でも４戦２勝０敗と相性がいい。「日本一に向けて、まずは横浜を倒さないといけない。気持ちを入れた自分らしい投球とチームが乗っていけるような姿で投げたい」と右腕。９月２６日の同戦（横浜）で３回４失点でＫＯされたリベンジを果たす構えだ。

第２戦は今季２１試合で８勝９敗の戸郷に託す。今季は開幕投手を任されながら不調により２度の２軍降格も経験。ただ９月以降に４勝を積み上げるなど後半は踏ん張った。今季はＤｅＮＡとの対戦は１度もないが、レギュラーシーズン最終戦の１日・中日戦（東京Ｄ）では２番手で登板し、３回無失点。「感覚的にはよかったし、割り切りも大事」と大胆にストライク先行の投球を披露し、調子は上向きだ。

第３戦までもつれた場合は今季２５試合（先発８試合）で２勝０敗の横川。ＤｅＮＡ戦は５戦（先発１試合）で１勝０敗、防御率１・５９とセ・リーグ５球団の中では最少となっている。

９月は先発防御率が５・３８。ローテに入っていた井上や赤星はファームで調整中。さらに右膝痛から復帰したグリフィンは、９月２７日のＤｅＮＡ戦（横浜）で２回４失点で降板した。先発陣には苦しさも見えたが、杉内俊哉投手チーフコーチは「長いイニングを投げてくれると助かりますけど、短期決戦なので短くてもいいので『０点で抑えてくる』っていう気持ちが必要」と期待を寄せた。現状でベストと思われる３人を投入し、第一関門を突破する。