巨人の岸田行倫捕手（２８）が、大勢投手（２６）、岡本和真内野手（２９）とともに１１月１５、１６日に東京ドームで行われる侍ジャパン強化試合「ラグザス 侍ジャパンシリーズ２０２５日本ｖｓ韓国」のメンバーに選出されたことが２日、分かった。今季途中から扇の要に定着して攻守で飛躍。井端監督へのアピール次第では来年３月のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）の正捕手争いに加わる可能性も十分ある。

勝負強い打撃と強肩で巨人投手陣を引っ張ってきた岸田が世界に羽ばたく。１１月の侍ジャパン強化試合・韓国戦のメンバーに選ばれたことが判明した。トップチーム選出は３月に京セラＤで行われた「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２５日本ＶＳオランダ」以来。来年３月のＷＢＣに向けた重要な一戦で日の丸を背負ってマスクをかぶる。

プロ８年目の今季は８７試合に出場して打率２割９分３厘、ともに自己最多の８本塁打、３９打点。ソフトバンクから甲斐がＦＡ移籍で加入し４月はスタメン出場がなかったが、ライバルの存在を刺激や力に変え、５月以降に出場機会を増やした。後半戦はほぼ全試合スタメンで、４番も打ち、主に５番打者として得点圏打率３割５分９厘。守備でも盗塁阻止率リーグ２位の４割１分９厘とチームに欠かせない存在になった。

３月のオランダ戦では、報徳学園時代に現・チームメートの岡本和真（智弁学園）らと高校日本代表に選ばれて以来の日の丸に「メチャクチャうれしいです」と喜んでいた。２試合に出場して適時打を放ち、守備でも代表投手陣を無失点の好リード。侍ジャパンへの思いをさらに強くした。

今回は過去の国際試合で何度も名勝負を演じてきた長年のライバル・韓国との強化試合。来年３月のＷＢＣ１次ラウンド（東京Ｄ）でも対戦が決まっている。その前哨戦となる２試合について、井端監督は「強化試合とはいえ勝ちにこだわっていきたい」と重要な実戦と位置づけている。

前回２３年のＷＢＣでは捕手はソフトバンク・甲斐（現巨人）、ヤクルト・中村悠、巨人・大城卓の３人態勢で臨んで世界一に輝いた。ドジャース・大谷ら大リーガーの参戦も期待される来年の本大会での捕手の候補には、阪神・坂本、ＤｅＮＡ・山本、オリックス・若月らの名前が挙がるが、岸田も十分可能性がある。

巨人からはセ・リーグの最優秀中継ぎ投手のタイトルが確定している大勢と、不動の４番で日本代表の常連メンバーの岡本も選出される。そんな中で「ＫＩＳＨＩＤＡ」が侍バッテリーに新風を吹かせる。

◆来春ＷＢＣの侍ジャパン捕手事情 今季ここまで１１９試合に出場している若月（オリックス）は故障に強く打撃も成長中。メンバー入りが有力視される山本（ドジャース）を知り尽くし、オリックス時代の２度のノーヒットノーランを支えた。ここまで１１７試合に出場して独走Ｖに貢献した坂本（阪神）は、ダルビッシュが認めたフレーミングが光る虎の頭脳だ。甲斐、大城卓ら捕手の層が厚い巨人で後半戦から正捕手となった岸田の評価も急上昇中で、正捕手争いは混沌（こんとん）としている。