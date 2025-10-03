◇ナ・リーグワイルドカードシリーズ第3戦 パドレスーカブス（2025年10月2日 シカゴ）

パドレスは2日（日本時間3日）、敵地リグレー・フィールドでカブスとのワイルドカードシリーズ（WCS）第3戦に臨む。地区シリーズ進出へ逆王手で迎えた一戦で先発するダルビッシュ有投手（39）について、試合前の会見でマイク・シルト監督は「大きな信頼を置いている」と期待を口にした。

初戦は1−3で敗れたものの、前日の第2戦では初回に幸先良く先制すると、5回にマチャドがカブス2番手の今永から左越え2ランを放って加点。守っても強力な救援陣の強みを生かして、カブス打線を沈黙させて3−0の快勝で通算1勝1敗のタイに戻した。

逆王手で迎えた第3戦。試合前の会見でシルト監督は先発のダルビッシュについて「こういう負けられない試合でダルビッシュのような柱となる存在がマウンドにいるのは心強い」とし「ご指摘のとおり、彼は過去にもこうした試合で何度も投げていて、昨年も素晴らしい投球を見せてくれた。6回を投げて2失点、ヘルナンデスに打たれた以外は完璧だった。我々には他にも信頼できる投手がいるが、ダルビッシュには特に大きな信頼を置いている」と期待した。

また、今季において「ダルビッシュはチームにとってどんな存在だったか」と問われると「まず第一に彼は日本人メジャーリーガーとしての通算勝利数記録を更新した。これは彼の勝者としての資質をよく表している。そして彼はあまり多くを語らない男だ。いわば『日本のジョン・ウェイン』みたいな存在。でもその存在感は大きく言葉以上に行動で示すタイプ。だからこそ、彼が何かを言うときは、私を含めみんながしっかり耳を傾ける。本当に頼れるリーダーなんだ」と語った。