ジェシー、撮影で朝からランニングマシン 撮影とトレーニングで“一石二鳥”？「多分100キロぐらい走ったんですかね」
6人組グループ・SixTONESのジェシーが、3日からウェブで公開されるアンダーアーマーのフットウェアシリーズ『UA HALO（ヘイロー）』の新カラー展開のプロモーションムービーに出演する。
【写真】最新ウィンタートレーニングウェアに身を包んだジェシー
今回のムービーでは、同ブランドのアンバサダーを務めるジェシーの「トレーニングのある1日」をテーマに、新たなフットウェアで“オン”も“オフ”もアクティブに過ごす様子を描いている。
朝、目覚まし時計で起床したジェシーは歯磨きを済ませ、トレーニングウェアを身につけて自宅を出発。トレーニングジムに到着すると、ランニングフットウェア「UA HALO RACER（ヘイローレーサー）」を着用し、マシンでひたむきに走り続ける姿を見せている。その映像を通じて「UA HALO」が持つ、限界を超えて走り続ける力を表現した。
また、今年3月に公開されたビジュアルに続き、国際的に活躍するフォトグラファーRKが撮り下ろした新作ビジュアルも同時に展開される。シューズの新カラーとともに、ジェシーの力強さと自然体が切り取られている。
「UA HALO」シリーズは、アンダーアーマーのデザイン、イノベーション、パフォーマンスを融合した製品ライン。その中でも「UA HALO RACER」は次世代ランナーのためにデザインされた新しいランニングフットウェアで、今回のムービーでジェシーが着用している。常にハイクオリティなパフォーマンスを追求し、独自の存在感を放ちながら活躍するジェシーと、このシューズの特徴が重なり、あらゆるシーンでアクティブに動けるシューズの魅力を体現している。
■ジェシー（SixTONES）インタビュー
―─「UA HALO（ヘイロー）」新カラーの新ムービーの概要を教えてください。
今回は僕が朝起きてから夜までのトレーニングの様子を撮影させていただきました。
――撮影を終えての感想をお願いします。
朝からランニングマシンに乗りまして、多分100キロぐらい走ったんですかね、というのは冗談ですけど。（笑）でも5キロぐらいは走りました。レベル13にしてずっと走り続けて、何回もやらせていただいきました。仕事ではあるんですけど、同時にトレーニングができて一石二鳥で楽しめました。ありがとうございます。
――ジェシーさんは普段どのようなトレーニングをされていますか。
普段は、部位を分けてトレーニングをしています。撮影前日は、肩と背中と腹筋を、3日前は腕と胸をトレーニングしました。ドラマとか映画の撮影期間中は、中空（なかあき）という撮影が数時間空くタイミングでジムに行ったりしました。
――新ムービーで着用している「UA HALO（ヘイロー）」の特徴について教えてください。
今回、デザインがすごくこだわっています。もちろん前からデザインにはこだわっていますが、360度全体的にアンダーアーマーのロゴが見えるのが特徴ですかね。いくつもあるので、ぜひ探してみてください。
――新ムービーをご覧になる視聴者の皆さんへのメッセージをお願いします。
今回、アンダーアーマーの新しい製品「UA HALO（ヘイロー）」の撮影をしました。前回と違ってまた新しいムービーになっておりますので、“じぇしじぇし”見ていただけたら“うじぇしー”です。ぜひ一緒にアンダーアーマーを楽しみましょう。
【写真】最新ウィンタートレーニングウェアに身を包んだジェシー
今回のムービーでは、同ブランドのアンバサダーを務めるジェシーの「トレーニングのある1日」をテーマに、新たなフットウェアで“オン”も“オフ”もアクティブに過ごす様子を描いている。
また、今年3月に公開されたビジュアルに続き、国際的に活躍するフォトグラファーRKが撮り下ろした新作ビジュアルも同時に展開される。シューズの新カラーとともに、ジェシーの力強さと自然体が切り取られている。
「UA HALO」シリーズは、アンダーアーマーのデザイン、イノベーション、パフォーマンスを融合した製品ライン。その中でも「UA HALO RACER」は次世代ランナーのためにデザインされた新しいランニングフットウェアで、今回のムービーでジェシーが着用している。常にハイクオリティなパフォーマンスを追求し、独自の存在感を放ちながら活躍するジェシーと、このシューズの特徴が重なり、あらゆるシーンでアクティブに動けるシューズの魅力を体現している。
■ジェシー（SixTONES）インタビュー
―─「UA HALO（ヘイロー）」新カラーの新ムービーの概要を教えてください。
今回は僕が朝起きてから夜までのトレーニングの様子を撮影させていただきました。
――撮影を終えての感想をお願いします。
朝からランニングマシンに乗りまして、多分100キロぐらい走ったんですかね、というのは冗談ですけど。（笑）でも5キロぐらいは走りました。レベル13にしてずっと走り続けて、何回もやらせていただいきました。仕事ではあるんですけど、同時にトレーニングができて一石二鳥で楽しめました。ありがとうございます。
――ジェシーさんは普段どのようなトレーニングをされていますか。
普段は、部位を分けてトレーニングをしています。撮影前日は、肩と背中と腹筋を、3日前は腕と胸をトレーニングしました。ドラマとか映画の撮影期間中は、中空（なかあき）という撮影が数時間空くタイミングでジムに行ったりしました。
――新ムービーで着用している「UA HALO（ヘイロー）」の特徴について教えてください。
今回、デザインがすごくこだわっています。もちろん前からデザインにはこだわっていますが、360度全体的にアンダーアーマーのロゴが見えるのが特徴ですかね。いくつもあるので、ぜひ探してみてください。
――新ムービーをご覧になる視聴者の皆さんへのメッセージをお願いします。
今回、アンダーアーマーの新しい製品「UA HALO（ヘイロー）」の撮影をしました。前回と違ってまた新しいムービーになっておりますので、“じぇしじぇし”見ていただけたら“うじぇしー”です。ぜひ一緒にアンダーアーマーを楽しみましょう。