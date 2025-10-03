King Gnu・井口理、主演舞台『キャッシュ・オン・デリバリー』メインビジュアル＆PV公開 期待膨らむ内容に
King Gnuの井口理が、メジャーデビュー後初となる舞台出演にして主演を務める舞台『キャッシュ・オン・デリバリー』のメインビジュアルとプロモーション映像が解禁された。
【写真】左手小指に指輪を光らせたKing Gnu・井口理
同作は、イギリスの劇作家マイケル・クーニーによる傑作コメディ。井口は、電力公社を解雇されたのち、複数の架空の間借り人をでっち上げて社会保障手当を不正受給する男・エリック・スワンを演じる。良心の呵責（かしゃく）から“偽の住人”を消そうとするも、社会保障省の調査員が訪れたことでウソにウソを重ねていく、綱渡りのような展開が繰り広げられる。
井口の相棒役である間借り人・ノーマン・バセットを演じるのは、実力派俳優の矢本悠馬。『ゴールデンカムイ』など話題作への出演が続き、大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』でも存在感を放つ矢本が、コメディからシリアスまで自在に演じ分けるバディとして共演する。
解禁されたメインビジュアルには、井口が演じるエリックの“真の姿”と“でっちあげた姿”を対比的に配置。さらに、矢本演じるノーマンが呆然とした表情で映し出され、作品のドタバタ感を象徴するような構成となっている。あわせてYouTubeに公開されたプロモーション映像は、エリックの自宅をドアスコープから覗いたような視点で構成され、2人の混乱劇を垣間見ることができる内容となっている。
共演には山崎紘菜、高木渉、入野自由、妃海風、まりあ、脇知弘、明星真由美、小松和重と多彩なキャストが集結。演出は小貫流星が手がける。
東京公演は12月5日から21日までTHEATER MILANO-Zaにて、大阪公演は来年1月8日から12日までクールジャパンパーク大阪 WWホールにて上演される。
