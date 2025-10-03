映画『国宝』原作本、文庫1位・2位独占記録更新 同一シリーズの文庫ではオリコン初の9週連続に【オリコンランキング】
吉田修一氏『国宝 上 青春篇』が、週間2万8279部を売り上げ、10月3日発表の最新「オリコン週間文庫ランキング」で9週連続1位、『国宝 下 花道篇』も週間2万5727部を売り上げ、同ランキング9週連続2位にランクインした。
【写真】珍しい2ショット!?ジャケット姿でビシッと登場した吉沢亮＆井口理
8月11日付で上巻が1位、下巻が2位を獲得してから最新10月6日付まで、9週連続でシリーズ2作品が「オリコン週間文庫ランキング」1位・2位を独占した。同ランキングにおいて、同一シリーズが9週連続1位・2位独占は史上初となる。
2021年9月の発行から4年をかけ、9月8日付で累積売上部数の上下巻合計が100万部を突破して以来、さらに売上を伸ばし、上巻69万7101部、下巻60万5952部で合計130万3053部に到達した。
本作は、極道と梨園、生い立ちも才能も違う若き二人の役者が、芸の道に青春を捧げていく物語。俳優・吉沢亮主演で映画化され、9月24日に配給元の東宝が興行収入150億円（興行通信社調べ）突破を発表。第98回米国アカデミー賞国際長編映画賞の日本代表作品に決定している。
続く3位には、9月12日より公開中の福山雅治主演映画『ブラック・ショーマン』の原作本である、東野圭吾氏『ブラック・ショーマンと名もなき町の殺人』が週間売上1.1万部でランクイン。前々週9月22日付から3週連続の文庫ランキングTOP3入りとなった。
「オリコン週間“本”ランキング」は「2008年4月7日付」よりスタート
「ビジネス書」「新書」は「2008年4月7日付」よりスタート
それ以外のジャンル別・形態別は「2010年5月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ 2025年10月6日付：集計期間：2025年9月22日〜28日＞
