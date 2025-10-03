マクドナルド、「炙り醤油風 トリプル肉厚ビーフ」夜マックで10・8から期間限定販売
日本マクドナルドは、10月8日から21日までの2週間限定で、「炙り醤油風 トリプル肉厚ビーフ」を全国のマクドナルド店舗にて夕方5時からの「夜マック」限定で販売する。
【画像】ド迫力！「炙り醤油風 トリプル肉厚ビーフ」
今年の6月、8月に販売した、100%ビーフの肉厚パティを3枚重ねた「炙り醤油風 トリプル肉厚ビーフ」の好評を受けての企画となる。
『サムライマック』は“大人が満足する”バーガーを目指し、 2021年4月より肉厚ビーフの新レギュラーメニューとして展開されている。定番人気の「炙り醤油風 ダブル肉厚ビーフ」と、今年3月に、新レギュラーメニューに加わった「炙り醤油風 たまごベ ーコン肉厚ビーフ」の2商品を販売している。
「炙り醤油風 トリプル肉厚ビーフ」は、『サムライマック』のおいしさを夜の食事として満足できるよう食べ応えを追求した一品で、厚みのある100%ビーフパティを豪快に3枚重ね、香ばしい炙り醤油風のソースが肉のうま味を引き立てている、やみつきになる味わいとボリューム感が人気のバーガー。
なお新TVCMでは、販売当初よりサムライマックのアンバサダーを務める堺雅人に加え、マクドナルドCM初出演となる乃木坂46 池田瑛紗が初共演。“二兎を追ってもいいじゃないか。”というメッセージのもと、人生の岐路に悩む池田に堺から力強いエールを送るストーリーとなっている。
