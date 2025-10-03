¡ØÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî ¼Ì¿¿½¸¡ÙÊÄËëÁ°¤Ë¼Ì¿¿½¸¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç½é¤Î1°Ì¡Ú¥ª¥ê¥³¥ó¥é¥ó¥¥ó¥°¡Û
¡¡10·î13Æü¤ËÊÄËë¤¹¤ë¡Ö2025Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡×¤Î¸ø¼°¥é¥¤¥»¥ó¥¹¾¦ÉÊ¡ØÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî ¼Ì¿¿½¸¡Ù¤¬¡¢10·î3ÆüÈ¯É½¤ÎºÇ¿·¡Ö¥ª¥ê¥³¥ó½µ´ÖBOOK¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Î¥¸¥ã¥ó¥ëÊÌ¡Ö¼Ì¿¿½¸¡×¤Ç½é¤Î1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡ÊÄËë¤Þ¤Ç1¥ö·î¤òÀÚ¤ê¶î¤±¹þ¤ßÍè¾ì¤¬Ï¢ÆüÊó¤¸¤é¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢9·î22ÆüÉÕ¤Ç2°Ì¡¢9·î29ÆüÉÕ¤Ç¤Ï3°Ì¤È¿ä°Ü¤·¡¢º£²ó¤Ç3½µÏ¢Â³TOP3Æþ¤ê¡£½µ´ÖÇä¾å¤Ï4775Éô¤Ç¡¢ÎßÀÑÇä¾å¤Ï1Ëü9793Éô¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ¿·¡Ö¥ª¥ê¥³¥ó½µ´ÖBOOK¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ç¤Ï¡¢ËÜºî¤Ï36°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£¤½¤Î¤Û¤«¡ØÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî »ý¤ÁÊâ¤¥¬¥¤¥É¡Ù¤¬18°Ì¡¢¡ØÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ô¤¢ ´°Á´¹¶Î¬ÊÔ¡Ù¤¬39°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ËüÇî´ØÏ¢¤ÎºîÉÊ¤¬TOP50Æâ¤Ë3ºî¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢4·î13Æü¤Î³«Ëë¤«¤éÌóÈ¾Ç¯¤ËµÚ¤Ö¡ÖÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡×¤ÎÌÏÍÍ¤ò¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê³ÑÅÙ¤«¤é»£±Æ¡£¥·¥ó¥Ü¥ë¤Ç¤¢¤ë¡ÖÂç²°º¬¥ê¥ó¥°¡×¤ä¡¢¼ñ¸þ¤ò¶Å¤é¤·¤¿¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤Ê¤É¡¢ËüÇî²ñ¾ì¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¾ì½ê¤ò¡¢»²²Ã¼Ô¤ÎÀ¸¤À¸¤¤È¤·¤¿ÍÍ»Ò¤È¤È¤â¤Ë¼ý¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¡ÈËÜ¡É¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ï¡Ö2008Ç¯4·î7ÆüÉÕ¡×¤è¤ê¥¹¥¿¡¼¥È
¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹½ñ¡×¡Ö¿·½ñ¡×¤Ï¡Ö2008Ç¯4·î7ÆüÉÕ¡×¤è¤ê¥¹¥¿¡¼¥È
¤½¤ì°Ê³°¤Î¥¸¥ã¥ó¥ëÊÌ¡¦·ÁÂÖÊÌ¤Ï¡Ö2010Ç¯5·î24ÆüÉÕ¡×¤è¤ê¥¹¥¿¡¼¥È
¡ã¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡§¥ª¥ê¥³¥óÄ´¤Ù¡¡2025Ç¯10·î6ÆüÉÕ¡§½¸·×´ü´Ö¡§2025Ç¯9·î22Æü¡Á28Æü¡ä
