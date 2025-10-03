乃木坂46池田瑛紗、マクドナルドCMに初出演 “現役東京藝大生”として堺雅人に似顔絵をサプライズプレゼント「光栄です」
アイドルグループ・乃木坂46のメンバーで東京藝術大学に在学中の池田瑛紗が、俳優の堺雅人と共演する、マクドナルド「サムライマック」の新CM「二兎を追ってもいいじゃないか。」篇が7日から放送されることが決定した。今回マクドナルドCM初出演となる池田が、販売当初からサムライマックのアンバサダーを務めてきた堺と初共演する。
【写真】マクドナルド新CMで堺雅人と共演を果たした池田瑛紗
新CMでは、池田の目の前に現れた人生の分岐路。どちらに進むか悩む様子の池田の前に現れたのは堺。「行きたい道が2つあるとき、片方を選ぶということは片方を諦めるということ…？」と語りかける。乃木坂46の活動で実際に着用した衣装をまといアイドルとして活躍する姿の池田と、美大生としてデッサンをしている姿の池田が現れる中、「両方の道、行ってみればいい」と堺から提案が。「二兎を追う者は一兎をも得ず？」「そんな常識、キミが壊しちゃえよ」と、力強い堺からのエールを受けた池田は、決意の表情を見せる。
撮影終了後に行われたインタビューでは、池田から似顔絵がプレゼントされるというサプライズに、驚きと感激の表情を見せた堺。撮影現場のセットチェンジ時間を利用しながら2時間ほどかけて描き上げたというイラストは、「サムライマック」のテレビCMに出演する堺の精悍な表情を見事に表現。
現役の芸術大学生でもある池田の“作品”を受け取った堺は「いや〜、光栄ですよ。すごく忙しいのに貴重な時間を使って…」と申し訳なさそうな表情を見せながらも「額に入れて飾るからサインも入れてください（笑）」と、おねだり。池田も「でも絵を描くのが大好きなので。しかも、描いてご本人に見せられるっていうのは、すごい貴重な機会だったので。こちらこそもう感謝、感激です」と満足げに話していた。
日本マクドナルドは、10月8日から21日までの2週間限定で、「炙り醤油風 トリプル肉厚ビーフ」を全国のマクドナルド店舗にて夕方5時からの「夜マック」限定で販売する。今年の6月、8月に販売した、100%ビーフの肉厚パティを3枚重ねた「炙り醤油風 トリプル肉厚ビーフ」の好評を受けての企画となる。
『サムライマック』は“大人が満足する”バーガーを目指し、 2021年4月より肉厚ビーフの新レギュラーメニューとして展開されている。定番人気の「炙り醤油風 ダブル肉厚ビーフ」と、今年3月に、新レギュラーメニューに加わった「炙り醤油風 たまごベ ーコン肉厚ビーフ」の2商品を販売している。
