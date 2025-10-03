NY株式2日（NY時間14:10）（日本時間03:10）
ダウ平均　　　46540.95（+99.85　+0.22%）
ナスダック　　　22839.01（+83.85　+0.37%）
CME日経平均先物　45130（大証終比：+60　+0.13%）

欧州株式2日終値
英FT100　 9427.73（-18.70　-0.20%）
独DAX　 24422.56（+308.94　+1.28%）
仏CAC40　 8056.63（+89.68　+1.13%）

米国債利回り
2年債　 　3.547（+0.012）
10年債　 　4.088（-0.010）
30年債　 　4.694（-0.016）
期待インフレ率　 　2.343（-0.006）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.699（-0.014）
英　国　　4.710（+0.014）
カナダ　　3.168（-0.016）
豪　州　　4.337（-0.030）
日　本　　1.664（+0.018）

NY原油先物11 月限（WTI）
1バレル＝60.48（-1.30　-2.10%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3869.00（-28.50　-0.73%）

ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝120190.56（+2598.29　+2.21%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1769万2050（+382468　+2.21%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ