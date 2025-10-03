ＮＹ各市場 ３時台 ダウ平均は９９ドル高 ナスダックもプラス圏での推移
NY株式2日（NY時間14:10）（日本時間03:10）
ダウ平均 46540.95（+99.85 +0.22%）
ナスダック 22839.01（+83.85 +0.37%）
CME日経平均先物 45130（大証終比：+60 +0.13%）
欧州株式2日終値
英FT100 9427.73（-18.70 -0.20%）
独DAX 24422.56（+308.94 +1.28%）
仏CAC40 8056.63（+89.68 +1.13%）
米国債利回り
2年債 3.547（+0.012）
10年債 4.088（-0.010）
30年債 4.694（-0.016）
期待インフレ率 2.343（-0.006）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.699（-0.014）
英 国 4.710（+0.014）
カナダ 3.168（-0.016）
豪 州 4.337（-0.030）
日 本 1.664（+0.018）
NY原油先物11 月限（WTI）
1バレル＝60.48（-1.30 -2.10%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3869.00（-28.50 -0.73%）
ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝120190.56（+2598.29 +2.21%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1769万2050（+382468 +2.21%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
