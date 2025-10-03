フェイエノールトvsアストン・ビラ スタメン発表
[10.2 ELリーグフェーズ第2節](スタディオン・フェイエノールト)
※28:00開始
<出場メンバー>
[フェイエノールト]
先発
GK 22 ティモン ヴェレンロイター
DF 4 渡辺剛
DF 5 G. Smal
DF 21 アネル アフメドジッチ
DF 26 G. Read
MF 6 ファン・インボム
MF 14 セム・スタイン
MF 40 L. Valente
FW 9 上田綺世
FW 16 L. Sauer
FW 23 A. Hadj Moussa
控え
GK 1 ジュスティン バイロー
GK 39 L. Bossin
DF 2 バルト ニューコープ
DF 15 J. Bos
DF 30 ジョルダン ラトンバ
DF 43 J. Plug
MF 28 O. Targhalline
FW 10 サイル・ラリン
FW 11 ゴンサロ・ボルジェス
FW 17 キャスパー・テングステット
FW 27 G. Diarra
FW 32 A. Sliti
監督
ロビン・ファン・ペルシー
[アストン・ビラ]
先発
GK 40 マルコ・ビゾット
DF 2 マティ・キャッシュ
DF 4 エズリ・コンサ
DF 14 パウ・トーレス
DF 22 イアン・マートセン
MF 7 ジョン・マッギン
MF 10 エミリアーノ・ブエンディア
MF 27 モーガン・ロジャーズ
MF 29 エバン・ゲサン
MF 44 ブバカル・カマラ
FW 11 オリー・ワトキンス
控え
GK 52 S. Proctor
DF 3 ビクトル・リンデロフ
DF 12 リュカ・ディーニュ
DF 26 ラマレ・ボハルデ
MF 9 ハービー・エリオット
MF 20 ジャマルディーン・ジモー
MF 83 B. Burrowes
FW 17 ドニエル・マレン
FW 62 B. Broggio
監督
ウナイ・エメリ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
