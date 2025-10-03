[10.2 ELリーグフェーズ第2節](スタディオン・フェイエノールト)

※28:00開始

<出場メンバー>

[フェイエノールト]

先発

GK 22 ティモン ヴェレンロイター

DF 4 渡辺剛

DF 5 G. Smal

DF 21 アネル アフメドジッチ

DF 26 G. Read

MF 6 ファン・インボム

MF 14 セム・スタイン

MF 40 L. Valente

FW 9 上田綺世

FW 16 L. Sauer

FW 23 A. Hadj Moussa

控え

GK 1 ジュスティン バイロー

GK 39 L. Bossin

DF 2 バルト ニューコープ

DF 15 J. Bos

DF 30 ジョルダン ラトンバ

DF 43 J. Plug

MF 28 O. Targhalline

FW 10 サイル・ラリン

FW 11 ゴンサロ・ボルジェス

FW 17 キャスパー・テングステット

FW 27 G. Diarra

FW 32 A. Sliti

監督

ロビン・ファン・ペルシー

[アストン・ビラ]

先発

GK 40 マルコ・ビゾット

DF 2 マティ・キャッシュ

DF 4 エズリ・コンサ

DF 14 パウ・トーレス

DF 22 イアン・マートセン

MF 7 ジョン・マッギン

MF 10 エミリアーノ・ブエンディア

MF 27 モーガン・ロジャーズ

MF 29 エバン・ゲサン

MF 44 ブバカル・カマラ

FW 11 オリー・ワトキンス

控え

GK 52 S. Proctor

DF 3 ビクトル・リンデロフ

DF 12 リュカ・ディーニュ

DF 26 ラマレ・ボハルデ

MF 9 ハービー・エリオット

MF 20 ジャマルディーン・ジモー

MF 83 B. Burrowes

FW 17 ドニエル・マレン

FW 62 B. Broggio

監督

ウナイ・エメリ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります