スカートよりこっちかも♡【GU】40・50代に似合う「キュロットパンツ」が値下げだって！

今季【GU（ジーユー）】から登場している「キュロットパンツ」が、プライスダウン中との情報をゲット。動きやすさとフェミニンさを兼ね備え、さらに気になる足のラインを隠してスタイルアップも期待できる「キュロットパンツ」は、40・50代の大人女性にこそぜひ取り入れて欲しいアイテムです。シンプルなデザインで幅広いスタイリングに合わせやすく、オンオフ問わず活躍が期待できそう。完売前にぜひチェックしてみてください。

スカートとパンツの良いとこ取り

【GU】「ドレープキュロッツQ」\1,490（税込・セール価格）

GU公式サイトで「パンツながらスカートライクにはきこなせる」と紹介されているキュロットパンツ。スカート見えする柔らかなフレアシルエットとパンツ仕様の動きやすさがマッチして、フェミニンさと機能性の両方を備える嬉しいアイテムです。シワになりにくいイージーケア素材で、オンオフ問わず気軽にヘビロテできそうなのもGOOD。カラーはブラック、ナチュラル、ダークブラウン、オリーブと、落ち着いたカラーの4色展開です。お値下げ中のこの機会に、色違いでゲットするのもありかも。

秋色の美ラインシルエット

秋色のキュロットパンツがシーズンムードを高めているこちらのコーデ。ボルドーのような赤みのあるダークブラウンは履くだけでシックな印象を演出し、大人っぽく高見えするコーデにアップデートしてくれます。トップスは爽やかなブルーシャツをチョイスすることで、季節の変わり目にも馴染む色合わせに。足元はポインテッドトゥのパンプスでシャープに引き締めて、きれいめに仕上げるのが大人の魅力を引き出すコーデのコツかも。

シックな配色で余裕漂う秋冬スタイル

ブラックのキュロットパンツをブラウンのトップスと組み合わせ、全体を上品にまとめたコーデ。タイツ・パンプス・トートも同色で合わせることで、落ち着いた印象がさらに引き立ちます。存在感のあるサイズのネックレスやバッグに添えたスカーフであえて明るいトーンのアクセントをプラスすると、こなれ感がグッと増してGOOD。大人のきちんと感たっぷりの、オフィスからお出かけまで幅広い活躍が期待できるスタイルです。

遊び心 × 大人っぽさのバランスコーデ

シンプルなホワイトのキュロットパンツに、犬のプリントが特徴的なスウェットを合わせて遊び心をプラス。足元はソックスブーツをチョイスし、モード感を演出します。肩かけしたカーディガンや丸いフォルムのバッグでアクセントをつけることで、カジュアルすぎないこなれた大人コーデにアップデート。遊び心がありながらも派手すぎないバランスの取れた着こなしは、40・50代の大人女性にこそ参考にしてほしいスタイルです。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

writer：タニメグミ