神田愛花“母の思い出の味”は「カッサカサのからあげ」、東野幸治「カッサカサ…？」
フリーアナウンサーの神田愛花（45歳）が、9月30日に放送されたバラエティ番組「ちゃちゃ入れマンデー」（関西テレビ）に出演。大人になっても忘れられない“母の思い出の味”を語った。
この日、大人になっても忘れられない“母の思い出の味”についてトークが進む中で、神田は「私、からあげです」と話し、「うちの母のからあげは、むね肉なんです。脂を全部外しちゃって、カッサカサなんです。あれが美味しいんです」と語る。
しかし、神田の表現が気になった番組MCの東野幸治は、しばしの沈黙のあと「カッサカサで…？」と確認。
これに神田が「口の中がすっごく渇くんですけど」と説明すると、東野は「ジュワッじゃないの…？」とさらに“？”が増え、神田は「はい、ジュワッじゃないです」「一切、ジュワッじゃないです」と答えた。
このラリーはさらに続き、東野は「社会人になってお店で食べたら、（からあげを）かんだ瞬間にジュワ〜って…」と、東野が美味しいと思うからあげを表現して見せたが、神田は「（お店のは）ジュワ〜ってなって、皮がドゥル〜ってなる。（お母さんのは）カッサカサなんです」と、やはり「カッサカサ」なのだという。
東野は「本人が言うからしょうがないよね、こればっかりは」、フリーアナウンサーの山本浩之は「決して聞いてて美味しそうには聞こえないですけども」とコメント。神田は「カッサカサ」だが、噛み応えがあって美味しいと語った。
この日、大人になっても忘れられない“母の思い出の味”についてトークが進む中で、神田は「私、からあげです」と話し、「うちの母のからあげは、むね肉なんです。脂を全部外しちゃって、カッサカサなんです。あれが美味しいんです」と語る。
これに神田が「口の中がすっごく渇くんですけど」と説明すると、東野は「ジュワッじゃないの…？」とさらに“？”が増え、神田は「はい、ジュワッじゃないです」「一切、ジュワッじゃないです」と答えた。
このラリーはさらに続き、東野は「社会人になってお店で食べたら、（からあげを）かんだ瞬間にジュワ〜って…」と、東野が美味しいと思うからあげを表現して見せたが、神田は「（お店のは）ジュワ〜ってなって、皮がドゥル〜ってなる。（お母さんのは）カッサカサなんです」と、やはり「カッサカサ」なのだという。
東野は「本人が言うからしょうがないよね、こればっかりは」、フリーアナウンサーの山本浩之は「決して聞いてて美味しそうには聞こえないですけども」とコメント。神田は「カッサカサ」だが、噛み応えがあって美味しいと語った。