きょうの為替市場はＮＹ時間に入ってドルの買い戻しが強まっており、ポンドドルは１．３４ドル台前半に下落している。前日は一時１．３５２５ドル近辺まで上昇し、１００日線と２１日線を回復していたが、跳ね返された格好となっている。一方、ポンド円は売りが続き４日続落。１９７円台半ばまで下げを拡大させている。１００日線が１９７．７０円付近に来ており、その水準に到達している格好



ポンドに関しては見方に変化は出ていない。根強い高インフレから英中銀の早期追加利下げへの期待は後退しているが、英景気の先行きに対する不安感が広がっているほか、１１月２６日のリーブス財務相による秋季予算案の発表を控えて、財政リスクを市場は織り込んでいる状況。



アナリストからは「われわれのモデルでは、ポンドは対ユーロで約１％の短期的な過少評価が２週連続で記録されており、これは市場が英予算案を控えてポンドのリスクプレミアムを織り込み始めている可能性がある」との指摘も出ている。



GBP/USD 1.3419 GBP/JPY 197.56 EUR/GBP 0.8730



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

