NY株式2日（NY時間11:23）（日本時間00:23）
ダウ平均　　　46296.92（-144.18　-0.31%）
ナスダック　　　22783.47（+28.31　+0.12%）
CME日経平均先物　45080（大証終比：+10　+0.02%）

欧州株式2日GMT15:23
英FT100　 9423.30（-23.13　-0.24%）
独DAX　 24435.60（+321.98　+1.34%）
仏CAC40　 8055.79（+88.84　+1.12%）

米国債利回り
2年債　 　3.559（+0.025）
10年債　 　4.098（0.000）
30年債　 　4.692（-0.018）
期待インフレ率　 　2.345（-0.004）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.699（-0.014）
英　国　　4.708（+0.012）
カナダ　　3.178（-0.006）
豪　州　　4.337（-0.030）
日　本　　1.653（+0.007）

NY原油先物11 月限（WTI）
1バレル＝60.99（-0.79　-1.28%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3855.40（-42.10　-1.08%）

ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝119317.50（+1725.23　+1.47%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1758万2627（+254230　+1.47%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ