ＮＹ各市場 ０時台 ダウ平均は１４４ドル安 ナスダックはプラス圏での推移
NY株式2日（NY時間11:23）（日本時間00:23）
ダウ平均 46296.92（-144.18 -0.31%）
ナスダック 22783.47（+28.31 +0.12%）
CME日経平均先物 45080（大証終比：+10 +0.02%）
欧州株式2日GMT15:23
英FT100 9423.30（-23.13 -0.24%）
独DAX 24435.60（+321.98 +1.34%）
仏CAC40 8055.79（+88.84 +1.12%）
米国債利回り
2年債 3.559（+0.025）
10年債 4.098（0.000）
30年債 4.692（-0.018）
期待インフレ率 2.345（-0.004）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.699（-0.014）
英 国 4.708（+0.012）
カナダ 3.178（-0.006）
豪 州 4.337（-0.030）
日 本 1.653（+0.007）
NY原油先物11 月限（WTI）
1バレル＝60.99（-0.79 -1.28%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3855.40（-42.10 -1.08%）
ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝119317.50（+1725.23 +1.47%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1758万2627（+254230 +1.47%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
