テスラ、７－９月の販売台数が予想上回る 税額控除終了前の駆け込み需要が寄与 株価は下落＝米国株個別 テスラ、７－９月の販売台数が予想上回る 税額控除終了前の駆け込み需要が寄与 株価は下落＝米国株個別

（NY時間11:41）（日本時間00:41）

テスラ＜TSLA＞ 447.73（-11.73 -2.55%）



テスラ＜TSLA＞が取引開始前に７－９月（第３四半期）の販売台数を発表し、７．４％増の４９万７０９９台となった。予想は約４３万９６００台だった。米政府の電気自動車（EV）向け税額控除終了を前に、消費者の駆け込み需要が寄与した。



同社は主力のＥＶ事業は、モデルの老朽化や競争激化に加え、米国のＥＶ市場支援策の撤廃が重荷となって過去数四半期に渡り低迷が続いていた。また、マスクＣＥＯがトランプ大統領と緊密な関係にあったことで、その政治姿勢に対する消費者の反発にも直面した。



株価は一旦上昇して始まったものの、下げに転じている。前日まで上昇が続いており、利益確定売りの材料となっている模様。



アナリストは「税額控除の失効前に需要が前倒しされたことから、テスラの納入台数が予想を上回ると見込まれていた」と述べている。



それよりも「バッテリー・エネルギー貯蔵事業がＡＩによるエネルギー需要負荷に対応する上で不可欠で、この事業は２０２６年の同社のストーリーの一部として、遥かに注目を集めると予想している」と記している。



リスク要因としては、中国を中心とした競争、地政学的リスク、そしてマスク氏を巡る「キーマンリスク」が挙げられるという。



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

