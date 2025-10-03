ＮＹ各市場 １時台 ダウ平均は５７ドル安 ナスダックはプラス圏での推移
NY株式2日（NY時間12:03）（日本時間01:03）
ダウ平均 46383.77（-57.33 -0.12%）
ナスダック 22813.46（+58.30 +0.26%）
CME日経平均先物 45145（大証終比：+75 +0.17%）
欧州株式2日GMT16:03
英FT100 9427.73（-18.70 -0.20%）
独DAX 24422.56（+308.94 +1.28%）
仏CAC40 8056.63（+89.68 +1.13%）
米国債利回り
2年債 3.561（+0.027）
10年債 4.104（+0.006）
30年債 4.703（-0.007）
期待インフレ率 2.347（-0.002）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.699（-0.014）
英 国 4.710（+0.014）
カナダ 3.186（+0.002）
豪 州 4.337（-0.030）
日 本 1.653（+0.007）
NY原油先物11 月限（WTI）
1バレル＝60.83（-0.95 -1.54%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3853.50（-44.00 -1.13%）
ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝120045.50（+2453.23 +2.09%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1768万7504（+361459 +2.09%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
