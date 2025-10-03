NY株式2日（NY時間12:03）（日本時間01:03）
ダウ平均　　　46383.77（-57.33　-0.12%）
ナスダック　　　22813.46（+58.30　+0.26%）
CME日経平均先物　45145（大証終比：+75　+0.17%）

欧州株式2日GMT16:03
英FT100　 9427.73（-18.70　-0.20%）
独DAX　 24422.56（+308.94　+1.28%）
仏CAC40　 8056.63（+89.68　+1.13%）

米国債利回り
2年債　 　3.561（+0.027）
10年債　 　4.104（+0.006）
30年債　 　4.703（-0.007）
期待インフレ率　 　2.347（-0.002）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.699（-0.014）
英　国　　4.710（+0.014）
カナダ　　3.186（+0.002）
豪　州　　4.337（-0.030）
日　本　　1.653（+0.007）

NY原油先物11 月限（WTI）
1バレル＝60.83（-0.95　-1.54%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3853.50（-44.00　-1.13%）

ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝120045.50（+2453.23　+2.09%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1768万7504（+361459　+2.09%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ