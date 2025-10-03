きょうの為替市場はＮＹ時間に入ってドルが買い戻される中、ユーロドルは戻り売りが優勢となっており、一時１．１６ドル台に下落する場面も見られた。



２１日線を再び下回っており、９月の年初来高値以降、上値の重い展開が続いている。しかし、ＥＣＢは利下げサイクル終了の一方、ＦＲＢは今後、追加利下げが活発化することが予想される中、ユーロドルへの強気な見方も根強い。



本日は８月のユーロ圏失業率が公表されていたが、６．３％と前回よりも上昇していた。エコノミストは、勢いを得るのに苦戦しているユーロ圏では失業率が上昇を継続する可能性を指摘している。失業率は８月に上昇したが、過去最低水準に留まっている。しかし、今後は成長鈍化で失業率は上昇する可能性があるという。しかし、基本的な傾向は安定だとも述べている。



EUR/USD 1.1710 EUR/JPY 172.43 EUR/GBP 0.8717



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

外部サイト