NY株式2日（NY時間13:21）（日本時間02:21）
ダウ平均　　　46438.11（-2.99　-0.01%）
ナスダック　　　22814.10（+58.94　+0.26%）
CME日経平均先物　45120（大証終比：+50　+0.11%）

欧州株式2日終値
英FT100　 9427.73（-18.70　-0.20%）
独DAX　 24422.56（+308.94　+1.28%）
仏CAC40　 8056.63（+89.68　+1.13%）

米国債利回り
2年債　 　3.541（+0.006）
10年債　 　4.083（-0.015）
30年債　 　4.686（-0.023）
期待インフレ率　 　2.342（-0.007）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.699（-0.014）
英　国　　4.710（+0.014）
カナダ　　3.176（-0.008）
豪　州　　4.337（-0.030）
日　本　　1.664（+0.018）

NY原油先物11 月限（WTI）
1バレル＝60.63（-1.15　-1.86%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3870.80（-26.70　-0.69%）

ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝119584.31（+1992.04　+1.69%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1759万8027（+293149　+1.69%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ