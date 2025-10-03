ＮＹ各市場 ２時台 ダウ平均は横ばい ナスダックはプラス圏での推移
NY株式2日（NY時間13:21）（日本時間02:21）
ダウ平均 46438.11（-2.99 -0.01%）
ナスダック 22814.10（+58.94 +0.26%）
CME日経平均先物 45120（大証終比：+50 +0.11%）
欧州株式2日終値
英FT100 9427.73（-18.70 -0.20%）
独DAX 24422.56（+308.94 +1.28%）
仏CAC40 8056.63（+89.68 +1.13%）
米国債利回り
2年債 3.541（+0.006）
10年債 4.083（-0.015）
30年債 4.686（-0.023）
期待インフレ率 2.342（-0.007）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.699（-0.014）
英 国 4.710（+0.014）
カナダ 3.176（-0.008）
豪 州 4.337（-0.030）
日 本 1.664（+0.018）
NY原油先物11 月限（WTI）
1バレル＝60.63（-1.15 -1.86%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3870.80（-26.70 -0.69%）
ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝119584.31（+1992.04 +1.69%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1759万8027（+293149 +1.69%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 46438.11（-2.99 -0.01%）
ナスダック 22814.10（+58.94 +0.26%）
CME日経平均先物 45120（大証終比：+50 +0.11%）
欧州株式2日終値
英FT100 9427.73（-18.70 -0.20%）
独DAX 24422.56（+308.94 +1.28%）
仏CAC40 8056.63（+89.68 +1.13%）
米国債利回り
2年債 3.541（+0.006）
10年債 4.083（-0.015）
30年債 4.686（-0.023）
期待インフレ率 2.342（-0.007）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.699（-0.014）
英 国 4.710（+0.014）
カナダ 3.176（-0.008）
豪 州 4.337（-0.030）
日 本 1.664（+0.018）
NY原油先物11 月限（WTI）
1バレル＝60.63（-1.15 -1.86%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3870.80（-26.70 -0.69%）
ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝119584.31（+1992.04 +1.69%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1759万8027（+293149 +1.69%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ