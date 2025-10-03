「ナ・リーグ・ワイルドカードシリーズ、ドジャース８−４レッズ」（１日、ロサンゼルス）

３回戦制のワイルドカードシリーズ第２戦が行われ、ドジャースがレッズを８−４で破って２連勝とし、１３年連続で地区シリーズ進出を決めた。４点リードの九回に登板した佐々木朗希投手（２３）が、２奪三振を含む三者凡退で試合を締めた。デーブ・ロバーツ監督（５３）は試合後、残るポストシーズンで佐々木を僅差の局面でリリーフ起用する意向を明かした。フィリーズとの地区シリーズは４日（日本時間５日）から敵地フィラデルフィアで行われる。

「ロウキ・ササキ」の場内放送にどよめきと歓声が起こった。チームメートたちに薦められた登場曲「バイラロ・ロッキー」のラテンのリズムでスイッチを入れた。フィールドに渦巻くロウキ！ロウキ！の大合唱が背中を押してくれた。

野球人生で初めて立つリリーフでの九回のマウンド。「日本でも、ＷＢＣでも似たような経験をしてきたのでビビるみたいな感覚はなかった」。心地よい緊張感。ポストシーズン独特の雰囲気に気おされることは全くなかった。

９月２６日以来、中４日の登板。いきなり剛腕がうなりを上げる。１００・７マイル（約１６２キロ）の直球を内角低めへズドーン。第１球で見る者の心を鷲づかみにすると、カウント１−２からワンバウンドになるスプリットで空振り三振を奪った。

２番からの好打順だったが、４点のリードが気持ちを楽にしてくれた。「本塁打を気にせず、ストライクを投げることだけを意識した。思い切ってゾーンで勝負しました」。３番ラックスもスプリットでバットに空を切らせると、Ａ・ヘイズへの２球目には渡米後最速の１０１・４マイル（約１６３キロ）を計測。最後は１６１キロ直球で遊直に打ち取り、大谷や山本らとハイタッチでシリーズ突破の喜びを分かち合った。

「今は本当に苦しい状況ではあるんですけど、ここを越えたらすごく楽しみな部分はある。ここが踏ん張りどころと思っています」

右肩痛による約４カ月の長期離脱。佐々木が自分に言い聞かせるように話したのはマイナーで調整登板を続けていた８月２０日のこと。思うように球速が上がらず、試行錯誤していた。「自分には１００マイルを投げられると信じて継続したい」。懸命に右腕を振り続け、道を切り開いた。

本拠地を熱狂させた１１球。直球７球の平均球速は１００・６マイル（約１６１・９キロ）に達し、ボール球はわずか２と制球力も光った。試合後のロバーツ監督は、佐々木の抑え起用を否定せず、「彼を信頼している。重要な場面で投げさせるつもりだ」と言った。

９月以降、背信投球が続いている救援陣に差した一筋の光。「本当にシーズンではチームの力になれなかった。残りの試合でしっかり貢献できるように。それだけかなと思う」。９月２５日の地区優勝に続く２度目のシャンパンファイト。心からの笑顔を見せた２３歳がリリーフ陣の救世主になろうとしている。

◆朗希の２５年シーズン ３月１９日の日本開幕シリーズ・カブス戦（東京ド）に先発でメジャー初登板も、３回１失点で降板。その後も５試合に先発したが勝利には届かず、５月３日・ブレーブス戦で５回３失点と好投し、待望のメジャー初勝利を挙げた。同９日のダイヤモンドバックス戦後に右肩の痛みを訴え、同１３日に負傷者リストに入った。その後はリハビリに努め、８月中旬以降にマイナーで７試合に調整登板した後、９月２３日にメジャー復帰。同２４日・ダイヤモンドバックス戦、同２６日・マリナーズ戦でリリーフ登板し、ともに１回無失点に抑えた。メジャー１年目は１０試合登板で１勝１敗、防御率４・４６。