「ナ・リーグ・ワイルドカードシリーズ、ドジャース８−４レッズ」（１日、ロサンゼルス）

３回戦制のワイルドカードシリーズ第２戦が行われ、ドジャースがレッズを８−４で破って２連勝とし、１３年連続で地区シリーズ進出を決めた。４点リードの九回に登板した佐々木朗希投手（２３）が、２奪三振を含む三者凡退で試合を締めた。デーブ・ロバーツ監督（５３）は試合後、残るポストシーズンで佐々木を僅差の局面でリリーフ起用する意向を明かした。フィリーズとの地区シリーズは４日（日本時間５日）から敵地フィラデルフィアで行われる。

（地元局のインタビューで）

−抑えとして登板した時の気持ちは。

「球場の雰囲気もすごく高まっていたし、初めて九回投げて緊張はしたが、球場に後押しされながら投げることができた」

−メジャーでのポストシーズンを経験して。

「日本と違った盛り上がり方だったり、レベルの高い戦いの中できょうはすごいいいピッチングができて良かった」

−２番からの打線と対戦して感じたことは。

「点差があったので、ホームランを気にせず、ストライクをどんどん投げることだけを意識した。今日は比較的、点差がある中だったので、思い切ってゾーンで勝負した」