線路をまたぐ跨線橋（こせんきょう）の点検業務を巡る入札で談合を繰り返したとして、公正取引委員会は「ＪＲ東海」（愛知）と子会社「ジェイアール東海コンサルタンツ」（同）などコンサル５社の独占禁止法違反（不当な取引制限）を認定し、排除措置命令を出す方針を固めた。

併せて、ＪＲ東海以外の５社には計約１億円の課徴金納付命令も出す見通し。

他に同法違反を認定されるのは、トーニチコンサルタント（東京）、日本交通技術（同）、大日コンサルタント（岐阜）、丸栄調査設計（三重）。

関係者によると、６社は２０２１年２月頃から、東海・中部地方の自治体や、ネクスコ中日本の子会社などが発注する跨線橋の点検業務を巡る入札で、担当者らが情報を交換して受注予定事業者を事前に決めていたという。

ＪＲ東海は入札には直接参加していないが、談合に加わることで、子会社のジェイアール東海コンサルタンツの受注を後押ししていたとみられる。また、各社の受注希望をとりまとめる立場だったといい、公取委はＪＲ東海が談合に関与したと判断して同法違反の認定をする模様だ。

車両などが通行するために線路の上に造られる跨線橋は、２０１４年から５年に１度の点検が道路法で義務付けられた。点検業務の入札は、１回当たり数百万円から数千万円程度とされる。東海地方などでは、今回のコンサル５社が寡占状態にあり、競争を避けて高値で受注し、利益を確保する狙いがあったとみられる。

公取委は既に、各社に処分案を送付しており、今後、それぞれの意見を聞いた上で命令を出す見込み。ＪＲ東海は取材に対し、「排除措置命令案を受領したことを重く受け止める。内容を精査し、今後の対応を慎重に検討する」とコメント。他の各社は「真摯（しんし）に受け止めて対応を検討する」などと答えた。