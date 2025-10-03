日経225先物：3日2時＝10円高、4万5080円
3日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比10円高の4万5080円と小幅高で推移。日経平均株価の現物終値4万4936.73円に対しては143.27円高。出来高は6162枚となっている。
TOPIX先物期近は3090ポイントと前日比4.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は2.60ポイント高で推移。
○主要先物価格・2時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 45080 +10 6162
日経225mini 45080 +10 145991
TOPIX先物 3090 -4.5 13537
JPX日経400先物 27815 -65 626
グロース指数先物 704 -4 432
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3090ポイントと前日比4.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は2.60ポイント高で推移。
○主要先物価格・2時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 45080 +10 6162
日経225mini 45080 +10 145991
TOPIX先物 3090 -4.5 13537
JPX日経400先物 27815 -65 626
グロース指数先物 704 -4 432
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース