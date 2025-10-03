　3日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比10円高の4万5080円と小幅高で推移。日経平均株価の現物終値4万4936.73円に対しては143.27円高。出来高は6162枚となっている。

　TOPIX先物期近は3090ポイントと前日比4.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は2.60ポイント高で推移。


○主要先物価格・2時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 45080　　　　　 +10　　　　6162
日経225mini 　　　　　　 45080　　　　　 +10　　　145991
TOPIX先物 　　　　　　　　3090　　　　　-4.5　　　 13537
JPX日経400先物　　　　　 27815　　　　　 -65　　　　 626
グロース指数先物　　　　　 704　　　　　　-4　　　　 432
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース