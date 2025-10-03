4日に投開票を迎える自民党総裁選に向けて、「news zero」は候補者5人の考えを個別に伝えています。2日、藤井貴彦キャスターがインタビューしたのは、元経済安保相の小林鷹之氏（50）です。

■「世代交代」訴えるワケ 「世代交代そのものが目的ではなくて…」

小林鷹之氏（50）

「もう一度、世界の真ん中に日本を立たせる」

小林鷹之氏は2日、安倍元首相の慰霊碑を訪問。党内の保守層を意識し支持拡大に向けて動いています。“自民党のホープ”とも呼ばれる小林氏が総裁選で訴えることとは…。

――訴えている自民党の世代交代を実現するにあたって、どう支持を広げていく？

小林鷹之氏

「世代交代を訴えて支持を広げるというよりも、やっぱり自民党が今置かれている状況は非常に厳しいので、その状況を打開するにあたって自民党を一つの塊とした上で、若手・中堅、新しい世代がもっと前に出て行かなきゃいけない」

「世代交代そのものが目的ではなくて、今の自民党の意思決定のスピードを上げなければいけないし、政策決定の透明性を高めなければいけないし」

「あとは国民の皆さんに直接訴えていく、発信力が必要だとは思っていますので、新しい世代でスピードアップやオープンにしていくこと。そして訴えていく力、これを思い切って高めていきたいという思いがありますね」

■「ダサくてもいい」党改革「ONE自民」とは

――「ONE自民」の体制をつくっていくと

小林鷹之氏

「『ONE自民』という言葉がダサいと言われるんですけど、でもダサくてもいいと思っていて、とにかく『ONE自民』わかりやすいんで、それをひたすら訴えて。党内の多くの国会議員、私の陣営にいる仲間もそうでない仲間も、みんなでそこの意識を共有していこうと」

――まさか自身から「ONE自民」がダサいというワードが出てくると思わなかった。

小林鷹之氏

「いやだってダサいと言われたんで、そうだろうなと思って。確かにダサいかもなと。でもダサくていいんです」

――いいんですか？

小林鷹之氏

「いいんです」

■ニッポンの“未来像”は

――「力強く成長するニッポン」「自らの手で守り抜くニッポン」「結束するニッポン」このような未来像を掲げた理由・背景は？

小林鷹之氏

「去年の総裁選でスローガンとして掲げ…ビジョンなんです。世界をリードする国にする、このことだけを考えて、私は国会・国政を志し、この13年間、国会議員として仕事をしてきたつもりです。今もその思いは全く変わっていない。というよりも、さらに強くなっています」

小林鷹之氏

「ただ、今回の総裁選におきましては、世界をリードするという言葉と、やっぱり今、国民の皆さんが日頃の暮らしで抱えている不安・不満とか、あるいは諦めの気持ち、そこと少し言葉として乖離（かいり）があるので、私のビジョンをあえて使わず、藤井さんおっしゃっていただいた3つの未来像、社会の未来像という形であえて表した」

■「定率減税」“期間は約2年”なぜ

――若者や働く世代を応援するために期限を決めた定率減税を実行するとしていて、その期限というのはおよそ2年間と。

小林鷹之氏

「定額減税だと等しく低所得から高所得の方たちまで、定額、同じ額の減税ということなので、低所得者の方に比較的手厚いということなんですけれども、今回、私は所得としては少し上の階層の方たちが、頑張ったら報われるというこの実感を持っていただきたい」

「そうすると中間層の方が『じゃあ頑張ろう』と思えば、当然、経済は成長するじゃないですか。そしたら税収増えますよね。そうすると結局、社会保障にもそこが回っていくので、結果として現役世代、中間層の方たちが強く豊かになれば、社会全体が強くなるんですよ」

小林鷹之氏

「低所得の方には何もしなくていいのかというとそうではなくて、例えばガソリンの暫定税率の廃止、今回の重点支援地方交付金というものがあって、それを増やすことでそれぞれの地域の実情にあった形で、その低所得の方にも支援をしていくという形」

「なんで2年なのかという話について言うと、実はその後に抜本的な中間層の方にフォーカスを当てた所得税制の抜本改革をしたいと思っていますので、それを制度設計をしている間、2年か3年だと思うんですけれど、その間の措置として定率減税を導入したいということです」

（10月2日放送『news zero』より）