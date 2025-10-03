去年関東で相次いだ一連の強盗事件のうち、去年9月、さいたま市西区で起きた強盗致傷事件で実行役として起訴された男ら3人の初公判が行われ、3人はいずれも起訴内容を認めました。

起訴状などによりますと、矢作雄馬被告（35）、飯野夢真被告（21）、渡辺陸被告（25）は去年9月、仲間と共謀のうえ、さいたま市西区の民家に侵入し、この家に住む親子に対し、粘着テープで口をふさいだり手を縛ったりしてケガをさせたうえ、現金などを奪い取った罪などに問われています。

2日、さいたま地裁で3人の初公判が行われ、3人はいずれも起訴内容を認めました。

検察側は冒頭陳述で「被告らはSNSで闇バイトに応募し指示役と連絡をとるようになった」「事前に購入したハンマーやバールなどをそれぞれ持って住宅に侵入し犯行に及んだ」などと指摘しました。

一方、矢作被告の弁護側は「犯行は指示役からの指示で自分の判断で行動していない」と主張したほか、飯野被告の弁護側は「逃げることも考えたが自分や親の個人情報を渡していて逃げることができなかった」と主張しました。

また、渡辺被告の弁護側は「ほかの実行役と違ってバールなどの道具を所持していなかった」「被害者と対面もしておらず暴行も加えていない」などと述べました。

判決は、今月21日に言い渡される予定です。