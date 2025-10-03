スマホを、もっと楽しく快適に使うには、アプリを活用しよう。本コーナーでは、続々登場する旬なアプリの中から編集部が厳選した、スマホユーザー必携の“てっぱん”アプリをご紹介します！

アプリ名： Google

開発者： Google LLC

価格： 無料

対応OS： iOS 15.0 以降、Android OS

カテゴリ： ツール

従来のキーワードによる検索とは異なり、自然な言葉でWeb検索できるようになる「AI モード」。スマホから利用する際にはいくつか方法があるので、その手順と「AI モード」の活用方法を簡単に紹介しよう。

AI モードはGoogle検索や「Google」アプリから利用できる

アプリなしでも「AI モード」検索

Google検索に新しく加わった「AI モード」は、ユーザーが自然な文章で質問すると、AIがその意図を汲み取って複数のWebサイトから情報を集め、整理した状態で回答してくれるもの。

従来のGoogle検索ではユーザー自身が何度もキーワード検索し、あちこちのWebサイトから情報を拾い集めなければならなかったが、「AI モード」だとそうした作業が不要になり効率的に情報収集できる。

「AI モード」は主に「Googleの検索ページ」と「Google」アプリからアクセス可能だ。前者だと追加のアプリインストールが不要。好きなWebブラウザーでGoogle検索にアクセスし、キーワードなどで検索した後、検索結果ページのタブから「AI モード」を選ぶだけだ。

しかし、これだと最初に余計な検索が発生してしまうので、直接AI モードにアクセスして始めたいならGoogleアプリを活用しよう。

まずはWebブラウザーなどからいつも通りGoogle検索

「AI モード」タブを選択

「AI モード」による検索結果が表示される

本当に質問したいことを文章で尋ねてみよう

アプリを使えば2タップ、またはワンタップで即使用可

「Google」アプリでは、起動すると通常の検索窓の下に「AI モード」のボタンがあるので、それをタップすれば使い始められる。わずか2タップなので十分にシンプルかもしれないが、さらに省略してワンタップでダイレクトに「AI モード」にアクセスする方法もある。

「Google」アプリでは「AI モード」ボタンが目立つところに

ボタンを押せばすぐにアクセス可

それは、Googleアプリのウィジェットを使うというもの。検索ウィジェットをホーム画面などに配置しておくと、ウィジェット内の星マーク付きのアイコンをタップすればすぐに「AI モード」の画面に遷移する。Androidではウィジェット配置後に「AI モード」のボタンを追加する設定が必要なので注意しておきたい。

「AI モード」では知りたいことを文章だけで入力してもいいし、撮影した写真やスマホに保存している画像を添付して、それを元に質問するのもOK。

また、AIの回答内容をもとに、さらに追加の質問をしていくチャット形式の使い方も可能になっている。回答の根拠としているWebサイトのリンクも列挙されるので、AIの言っていることが本当に正しいのか、念のため確かめておくと良さそうだ。

ウィジェットから「AI モード」にアクセスする方法（iPhone）

ホーム画面で長押しし、画面右上の「編集」ボタンをタップ

メニューから「ウィジェットを追加」を選択

「Google」を選択

「検索」ウィジェットを選んで「ウィジェットを追加」

ウィジェット内にあるボタンで「AI モード」へ

ウィジェットから「AI モード」にアクセスする方法（Android）

ホーム画面で長押しし、画面右上の「編集」ボタンをタップ

「Google 4x1」のウィジェットを選択

配置を確定する前に鉛筆アイコンで設定画面へ

「ショートカット」をタップ

「AI モード」を選択して「←」で戻る

ウィジェット内にあるボタンで「AI モード」へ

ちなみにGoogle Pixelスマホのホーム画面には、最初から「AI モード」に直接ジャンプできる機能が用意されている

Webブラウジング中に気になった箇所を「AI モード」で検索する方法（Chromeの場合）

気になる箇所を選択し、ポップアップするサブメニューから「ウェブ検索」などを選ぶか、画面下部に表示されるエリアをタップ

次に「AI モード」タブを選べばAIの回答が表示される